به گزارش تابناک؛ یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز، پس از برخورد با مین‌های دریایی، آسیب و آتش‌سوزی متوقف شد.



روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، قبل از ظهر امروز، یک نفت‌کش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.



تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی و با اعتماد به دروغ پردازی‌های رئیس جمهور آمریکا قصد عبور از مناطق ممنوعه و نا امن را داشته باشند بسته است و این ترددهای بدون هماهنگی در مناطق پرخطر، ایمنی شناورها و خدمه را با مخاطرات جدی مواجه کرده و خواهد کرد.