حادثه دریایی

مین‌های دریایی نفتکش متخلف را نقره‌داغ کردند

امروز، یک نفتکش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۸۷
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مین‌های دریایی نفتکش متخلف را نقره‌داغ کردند

به گزارش تابناک؛ یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز، پس از برخورد با مین‌های دریایی، آسیب و آتش‌سوزی متوقف شد.
 
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، قبل از ظهر امروز، یک نفت‌کش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.
 
تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی و با اعتماد به دروغ پردازی‌های رئیس جمهور آمریکا  قصد عبور از مناطق ممنوعه و نا امن را داشته باشند بسته است و این ترددهای بدون هماهنگی در مناطق پرخطر، ایمنی شناورها و خدمه را با مخاطرات جدی مواجه کرده و خواهد کرد.

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