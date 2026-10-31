به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، ایران خودرو بار دیگر فهرست قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را برای آبان ۱۴۰۵ به‌روزرسانی کرد؛ فهرستی که از افزایش قیمت برخی خودروها نسبت به ماه قبل حکایت دارد ؛ اتفاقی که حالا به یکی از روندهای تکرارشونده بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است .

اما اعلام قیمت جدید، آن هم بدون انتشار شفاف قیمت قبلی، میزان درصد تغییرات، اجزای هزینه، گویی به رویه ای عادی برای این خودروساز شده است؛ به طوری که ارزیابی دقیق را از مصرف‌کننده گرفته است این درحالی است که خریدار حق دارد بداند افزایش قیمت چه دلیلی دارد ؟ و یا اینکه این رقم مربوط به هزینه تولید، مواد اولیه، مالیات و عوارض است یا به گواهی اسقاط یا تغییرات دیگر مرتبط است؟

قیمت‌ها بالا رفت، اما دلیلش چیست؟

برای مثال در گزارش‌های منتشرشده در مهرماه، ایران‌خودرو افزایش هزینه مصرف‌کننده برخی خودروها را به تغییر هزینه گواهی اسقاط نسبت داده بود؛ اما درلیست آبان ماه علت افزایش قیمت ها مشخص نیست.

به همین دلیل ، مسئله فقط بالا یا پایین بودن یک رقم نیست؛ مسئله، شفافیت و قابلیت پیگیری قیمت‌هاست و وقتی مصرف‌کننده با چند عنوان قیمتی و تغییرات پراکنده روبه‌رو می شود، باید بداند قیمت نهایی چگونه محاسبه شده و نسبت به فهرست قبلی دقیقاً چه تغییری کرده است ؟

بنابراین تا وقتی این هزینه‌ها تفکیک نشده است، ایران خودرو می‌تواند با پوشاندن افزایش‌های مکرر در هزینه‌های جانبی ، قیمت پایه خودرو را ثابت نگه دارد و قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده بالا ببرد.

ایران‌خودرو و مدیریت به روش تکرار مکررات!

ازسویی دیگر، وقتی قیمت تغییر می‌کند، باید مشخص باشد که علت آن افزایش هزینه تولید است یا تغییر در قوانین مالیاتی و عوارض دولتی که این جدول هیچ توضیحی درباره به روزرسانی قیمت‌گذاری جدید ارائه نکرده است.

اما نکته جالب اینجاست که این خودروساز هر بار بدون ارائه گزارش شفاف از ساختار هزینه‌ها، تنها نتیجه نهایی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که این عدم شفافیت، باعث می شود تا بازار در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد؛ جایی که مشخص نیست آیا افزایش قیمت‌ها واقعاً ناشی از هزینه‌های تولید است یا صرفاً ابزاری برای مدیریت نقدینگی و جبران کسری‌های مالی شرکت است.