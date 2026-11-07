پس از پارتی گرفتن در برخی کافه‌رستوران‌های خاص تهران و حاشیه‌های مربوط به فعالیت برخی باشگاه‌های ورزشی در مناطق شمالی پایتخت، حالا انتشار فیلم آموزش شنا با حضور مربی خانم در یک استخر مختلط، بار دیگر موضوع نظارت بر مجموعه‌های ورزشی تهران را به میان آورده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ ماجرا هر بار شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ از پارتی گرفتن در برخی کافه‌رستوران‌های خاص تهران تا فعالیت‌های خارج از ضوابط در بعضی باشگاه‌های بدنسازی و مجموعه‌های ورزشی مناطق برخوردار پایتخت؛ حالا دامنه این اتفاقات به استخرها و مراکز آموزش شنا نیز رسیده است.

انتشار فیلمی از آموزش شنا با حضور مربی خانم در استخری مختلط در محدوده خیابان فرشته تهران، بار دیگر این سؤال را مطرح کرده که نظارت بر فعالیت مجموعه‌های ورزشی در مناطق شمالی پایتخت چگونه انجام می‌شود و مسئولان مربوطه تا چه اندازه از آنچه در این مراکز می‌گذرد اطلاع دارند؟

نکته قابل تأمل آن است که این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که فعالیت باشگاه‌ها، استخرها و مجموعه‌های ورزشی تابع ضوابط و مقررات مشخصی است و دریافت مجوز فعالیت نیز به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تغییر شیوه فعالیت و نادیده گرفتن مقررات نیست. صاحبان این مجموعه‌ها همانند سایر فعالان اقتصادی و اجتماعی موظف به رعایت چارچوب‌های قانونی هستند.

از کافه‌رستوران‌ها تا باشگاه‌ها و استخرها؛ نظارت کجاست؟

پرسش اصلی اینجاست که چرا فعالیت برخی مجموعه‌های خاص در مناطق شمالی تهران، بارها به موضوع حاشیه و انتقاد تبدیل می‌شود، اما نظارت مؤثر و مستمر بر آنها دیده نمی‌شود؟ آیا مسئولان مربوطه از نحوه فعالیت این مجموعه‌ها اطلاع دارند یا تنها زمانی که تصاویر و فیلم‌های آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود، موضوع به دستور کار دستگاه‌های نظارتی راه پیدا می‌کند؟

تکرار چنین اتفاقاتی در حوزه‌های مختلف، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی مجموعه‌ها به‌تدریج برای خود قواعدی جداگانه تعریف کرده‌اند؛ یک روز در کافه‌رستوران‌ها، روز دیگر در باشگاه‌های ورزشی و حالا در استخرها و مراکز آموزش شنا. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نظارت بر این مراکز از حالت مقطعی خارج شود و دستگاه‌های مسئول درباره عملکرد آنها پاسخ‌گو باشند.

مسئولان ورزش تهران پاسخ‌گو باشند اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیئت ورزش‌های آبی استان تهران باید درباره نحوه فعالیت این مجموعه‌ها، شرایط برگزاری کلاس‌های شنا و ضوابط مربوط به حضور مربیان و ورزشکاران توضیح دهند.

همچنین لازم است هر چه سریع تر مشخص شود استخر مورد اشاره با چه مجوزی فعالیت می‌کند و آیا شیوه برگزاری کلاس‌های آن با مقررات و ضوابط تعیین‌شده مطابقت دارد یا خیر. آیا نظارت بر استخرها و باشگاه‌های ورزشی صرفاً به صدور مجوز محدود شده است؟

چه نهادی مسئول بررسی عملکرد این مراکز است و در صورت تخطی از مقررات، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ وقتی دامنه این حاشیه‌ها از کافه‌رستوران‌ها به باشگاه‌های ورزشی و حالا استخرها کشیده می‌شود، دیگر نمی‌توان از کنار ضرورت نظارت جدی بر این مجموعه‌ها عبور کرد. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان به‌جای سکوت و واکنش‌های مقطعی، درباره عملکرد مجموعه‌های تحت نظارت خود پاسخ روشن و عملی ارائه کنند.