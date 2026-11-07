از پارتی در کافهرستورانها تا آموزش شنا در استخر مختلط؛ هنجارشکنی در شمال تهران به کجا رسیده است؟
پس از پارتی گرفتن در برخی کافهرستورانهای خاص تهران و حاشیههای مربوط به فعالیت برخی باشگاههای ورزشی در مناطق شمالی پایتخت، حالا انتشار فیلم آموزش شنا با حضور مربی خانم در یک استخر مختلط، بار دیگر موضوع نظارت بر مجموعههای ورزشی تهران را به میان آورده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ ماجرا هر بار شکل تازهای به خود میگیرد؛ از پارتی گرفتن در برخی کافهرستورانهای خاص تهران تا فعالیتهای خارج از ضوابط در بعضی باشگاههای بدنسازی و مجموعههای ورزشی مناطق برخوردار پایتخت؛ حالا دامنه این اتفاقات به استخرها و مراکز آموزش شنا نیز رسیده است.
انتشار فیلمی از آموزش شنا با حضور مربی خانم در استخری مختلط در محدوده خیابان فرشته تهران، بار دیگر این سؤال را مطرح کرده که نظارت بر فعالیت مجموعههای ورزشی در مناطق شمالی پایتخت چگونه انجام میشود و مسئولان مربوطه تا چه اندازه از آنچه در این مراکز میگذرد اطلاع دارند؟
نکته قابل تأمل آن است که این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که فعالیت باشگاهها، استخرها و مجموعههای ورزشی تابع ضوابط و مقررات مشخصی است و دریافت مجوز فعالیت نیز به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تغییر شیوه فعالیت و نادیده گرفتن مقررات نیست. صاحبان این مجموعهها همانند سایر فعالان اقتصادی و اجتماعی موظف به رعایت چارچوبهای قانونی هستند.
از کافهرستورانها تا باشگاهها و استخرها؛ نظارت کجاست؟
پرسش اصلی اینجاست که چرا فعالیت برخی مجموعههای خاص در مناطق شمالی تهران، بارها به موضوع حاشیه و انتقاد تبدیل میشود، اما نظارت مؤثر و مستمر بر آنها دیده نمیشود؟ آیا مسئولان مربوطه از نحوه فعالیت این مجموعهها اطلاع دارند یا تنها زمانی که تصاویر و فیلمهای آنها در فضای مجازی منتشر میشود، موضوع به دستور کار دستگاههای نظارتی راه پیدا میکند؟
تکرار چنین اتفاقاتی در حوزههای مختلف، این نگرانی را ایجاد میکند که برخی مجموعهها بهتدریج برای خود قواعدی جداگانه تعریف کردهاند؛ یک روز در کافهرستورانها، روز دیگر در باشگاههای ورزشی و حالا در استخرها و مراکز آموزش شنا. در چنین شرایطی، انتظار میرود نظارت بر این مراکز از حالت مقطعی خارج شود و دستگاههای مسئول درباره عملکرد آنها پاسخگو باشند.
مسئولان ورزش تهران پاسخگو باشند اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیئت ورزشهای آبی استان تهران باید درباره نحوه فعالیت این مجموعهها، شرایط برگزاری کلاسهای شنا و ضوابط مربوط به حضور مربیان و ورزشکاران توضیح دهند.
همچنین لازم است هر چه سریع تر مشخص شود استخر مورد اشاره با چه مجوزی فعالیت میکند و آیا شیوه برگزاری کلاسهای آن با مقررات و ضوابط تعیینشده مطابقت دارد یا خیر. آیا نظارت بر استخرها و باشگاههای ورزشی صرفاً به صدور مجوز محدود شده است؟
چه نهادی مسئول بررسی عملکرد این مراکز است و در صورت تخطی از مقررات، چه برخوردی صورت میگیرد؟ وقتی دامنه این حاشیهها از کافهرستورانها به باشگاههای ورزشی و حالا استخرها کشیده میشود، دیگر نمیتوان از کنار ضرورت نظارت جدی بر این مجموعهها عبور کرد. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان بهجای سکوت و واکنشهای مقطعی، درباره عملکرد مجموعههای تحت نظارت خود پاسخ روشن و عملی ارائه کنند.
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نظرات بینندگان
در کشوری که مشکل کم آبی و خشکسالی دارد، نباید اجازه داده شود در مجتمع ها استخر ساخته شود.
هر دم از این باغ بری می رسد نغزتر از نغز تری می رسد
این صحبت های بعضی از افراد بیشتر دل آدم رو به درد میاره.کدوم آدم فقیری توان مالی رفتن به استخر و پارتی رو داره.به خدا من خودم مازندرانی هستم اما الان سه ساله دریا نرفتم شنا کنم چه برسه به استخر.دغدغه های آدم های فقیر و متوسط جامعه خیلی با شماها فرق داره عزیزان.لطفا اگر میخواین حرفی بزنین از جانب خودتون صحبت کنید نه طبقه متوسط و ضعیف
هميشه بوده كه چي
واقعا كه چي اين حرفها
مشکل ما دقیقا همینه که عده انگشت شماری میرن مهمانی مختلط و از اون بد تر استخر مختلط!!
الحمد اله نرخ ارز سالهاست ثابته. تورم نداریم. بیکاری ریشه کن شده. فساد اقتصادی و اخلاقی مدیران که اصلا نگو.. اختلاس به کلی نداریم. همه در ارامش واسایش کامل. روزنامه ها ازاد و انتقاد از مدیران در حد اعلا. پروازها برقرار. ریشه ظلم هم که کنده شده....
فقط خواهشا زودتر این چند تاا هنجار شکن مختلط رو هم بگیرید
ربط دادن مسائل بی ربط به هم دیگه نخ نما شده مشکلات اقتصادی سر جاش فساد اخلاقی وبی حیائی در سطح جامعه و مشکلات فرهنگی جای خودش بیخود آدرس غلط نده !
الان استخرها مختلط بشه بقیه مشکلات حل میشه یا مشکلات دیگه هم درست میشه
واقعا چه ربطی داره؟!مگه یک نفر مسئول همه مشکلات است که اگر به ناهنجاریهای فرهنگی پرداخت دیگه فرصت مهار تورم را پیدا نکنه؟!
چه ربطی داره؟
برخی مردم همه زندگی را به پول پیوند میزنند. شنای مختلط هم مال مسایل اقتصادی و فقر است. باباجان این مال تهاجم فرهنگی غرب و شل آمدن در برابر آن است تمام اینها از تن فروشی و شنای مختلط و روابط جنسی آزاد با افزایش تعامل فرهنگی و رسانهای و غیره با غرب در کشور ما شیوع پیدا کرد مسایل اقتصادی که از اول هم بودهاند.
از بی حجابی به بی حیایی رسیده ایم
گیر ندین. این چیزها برای اکثر مردم شهری حل شده. ما که پول استخر رفتن نداریم...
زندگی "حیوانی" برای "مردم" هیچ وقت عادی نمیشه.
هنجارشکن ها غریبه نیستند ، بچه های تازه به دوران رسیده ها هستند که همه میدانند چه کسانی هستند . زور الکی نزنید به جایی نمیرسید . اگر قرار بود نباشند ، نبودند
همه اینها نتیجه مدیریت خوب کشور هست. زمانی که اون همه فساد اقتصادی رخ میده و مردم حتی نون خوردن ندارن میخواهید اتفاقات دیگه نیفته
چقدر مغالطه و حرفهاي بي سر و ته خسته نشديدد
آخه اینها چه ربطی به هم دارد ؟ مردم به قول شما گرسنه چه ربطی به شکم سیرهای نیازمند استخر مختلط و پارتی ؟
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