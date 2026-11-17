گروه استان‌ها - وقتی دود مزارع و پایداری جو تهدیدی است برای سلامت شهروندان خوزستانی پس چرا تصمیم‌های اضطراری فقط بخشی از جامعه را در بر می‌گیرد؟ در پنج شهرستان خوزستان، کلاس‌های درس غیرحضوری شد، اما کارمندان همچنان باید پشت میزهایشان حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان ، آلودگی هوا در خوزستان بار دیگر به نقطه‌ای رسیده است که فعالیت مراکز آموزشی را متوقف کرده، اما ظاهراً هنوز برای تغییر شیوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی به اندازه کافی اضطراری نیست.

در پی افزایش غلظت آلاینده‌ها و پیش‌بینی تداوم شرایط نامساعد جوی، کارگروه استانی شرایط اضطرار آلودگی هوا فعالیت مدارس و دانشگاه‌های پنج شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر را در روز سه‌شنبه غیرحضوری اعلام کرد؛ تصمیمی که اگرچه در راستای حفاظت از سلامت عمومی اتخاذ شده، اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ گذاشته است: سهم کارکنان ادارات و دیگر شاغلان از این سیاست حفاظتی چیست؟

در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، خبری از دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کاهش ساعات حضور یا حتی توصیه‌ای جدی برای محدود کردن فعالیت‌های اداری نبود. به این ترتیب، دانش‌آموزان و دانشجویان از حضور در محیط‌های آموزشی معاف شدند، اما گروه بزرگی از شهروندان همچنان باید در خیابان‌های آلوده تردد کنند و ساعت‌های کاری خود را در محیطی سپری کنند که کیفیت هوای آن در وضعیت ناسالم قرار دارد.

این تفاوت در مواجهه با یک تهدید مشترک، صرفاً یک ناهماهنگی اداری نیست؛ بلکه پرسشی درباره منطق تصمیم‌گیری در مدیریت بحران آلودگی هواست. اگر غلظت آلاینده‌ها برای حضور دانش‌آموزان و دانشجویان خطرناک است، چگونه همین شرایط برای کارکنان ادارات، نیروهای خدماتی و دیگر شاغلان کم‌خطر تلقی می‌شود؟

دود مزارع، هوای شهرها را نشانه گرفته است

آلودگی اخیر در شرایطی رخ داده که سوزاندن بقایای گیاهی و مزارع کشاورزی به یکی از عوامل تشدید آلودگی هوا در خوزستان تبدیل شده است. در کنار این عامل، پایداری جو و کاهش امکان پراکندگی آلاینده‌ها، شرایط را برای شهرهای بزرگ و صنعتی استان دشوارتر کرده است.

فرهاد قلی‌نژاد، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، بر ضرورت جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی در شرایط سکون و پایداری هوا تأکید کرده است. مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز دود ناشی از سوزاندن مزارع نیشکر را تهدیدی برای سلامت عمومی دانسته و نسبت به آسیب‌پذیری بیشتر بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، سالمندان و زنان باردار هشدار داده است.

از سوی دیگر، محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، از ماندگاری جو پایدار و افزایش غلظت آلاینده‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی خبر داده است. کنار هم قرار گرفتن این هشدارها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً با یک روز هوای نامطلوب یا یک پدیده گذرا مواجه نیست؛ بلکه با شرایطی روبه‌رو هستیم که ضرورت بازنگری در شیوه فعالیت روزمره شهرها و دستگاه‌های اجرایی را مطرح می‌کند.

سلامت کارمندان، بیرون از دایره تصمیم‌ها

بررسی اطلاعیه منتشرشده از سوی دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان نشان می‌دهد که تصمیم مشخصی برای دورکاری کارکنان ادارات یا کاهش ساعات حضور آنان در پنج شهرستان یادشده اتخاذ نشده است.

این در حالی است که شاخص کیفیت هوا در برخی ایستگاه‌های سنجش آلودگی خوزستان در صبح ۲۵ آبان بین ۱۵۲ تا ۱۷۵ گزارش شده؛ اعدادی که در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی، حضور روزانه در محیط‌های کاری و ترددهای شهری می‌تواند مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها را افزایش دهد.

البته همه مشاغل و خدمات اداری را نمی‌توان به دورکاری سپرد. بخشی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی به حضور فیزیکی کارکنان وابسته است و تعطیلی کامل ادارات نیز ممکن است دسترسی شهروندان به خدمات ضروری را مختل کند. اما این محدودیت به معنای نادیده گرفتن امکان‌های جایگزین نیست. کاهش حضور نیروهای غیرضروری، دورکاری بخشی از کارکنان، شناورسازی ساعات کاری و توسعه خدمات الکترونیکی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بدون توقف خدمات عمومی، میزان مواجهه کارکنان با هوای آلوده را کاهش دهد.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت سلامت عمومی استان نیز به ملاحظات این تصمیم اضافه شود. رضا نظریان، مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان، ۱۸ آبان امسال در نشست تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت اعلام کرد که خوزستان از نظر شیوع بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در میان پنج استان نخست کشور قرار دارد. چنین شرایطی ضرورت توجه جدی‌تر به پیامدهای آلودگی هوا و حفاظت از گروه‌های در معرض خطر را دوچندان می‌کند.

اضطرار برای چه کسانی؟

مسئله این نیست که چرا مدارس تعطیل شده‌اند؛ این تصمیم در شرایط آلودگی هوا اقدامی قابل دفاع برای حفاظت از سلامت دانش‌آموزان است. مسئله آن است که چرا سیاست حفاظتی در همان نقطه متوقف می‌شود و گروه‌های دیگری که ناگزیر از حضور در فضای عمومی و محیط‌های کاری هستند، کمتر در محاسبات قرار می‌گیرند؟

آیا حضور تمام کارکنان ادارات در روزهای اوج آلودگی ضرورت دارد؟ آیا همه خدمات دستگاه‌های اجرایی باید به شکل حضوری ارائه شوند؟ آیا کارگروه اضطرار، امکان دورکاری یا کاهش ساعات فعالیت بخش‌هایی از ادارات را بررسی کرده است؟ و اگر این گزینه‌ها بررسی شده‌اند، چرا نتیجه آن در اطلاعیه عمومی بازتابی ندارد؟

استانداری خوزستان و اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوا لازم است درباره معیارهای اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شفاف‌سازی کنند. مدیریت آلودگی هوا نباید به اعلام غیرحضوری شدن مدارس و صدور هشدارهای عمومی محدود بماند. هشدار زمانی معنا پیدا می‌کند که به سیاست اجرایی متناسب با دامنه تهدید منجر شود.

در استانی که آلودگی هوا بارها به مسئله‌ای جدی برای سلامت شهروندان تبدیل شده، نمی‌توان هر بار با یک تصمیم مقطعی، بخشی از جامعه را از مواجهه با آلودگی دور کرد و بخش دیگری را بدون تمهیدات حفاظتی به فعالیت روزمره بازگرداند.

هوا برای همه شهروندان یکسان است؛ دود مزارع، آلاینده‌های صنعتی و پایداری جو میان دانش‌آموز و کارمند، کارگر و کارمند خدماتی تفاوتی قائل نمی‌شوند. سیاست‌گذاری برای حفاظت از سلامت عمومی نیز باید همین منطق را دنبال کند. اضطرار آلودگی هوا، اگر واقعاً اضطرار است، نمی‌تواند فقط برای بعضی‌ها تعطیلی به همراه داشته باشد و برای بعضی دیگر، الزام به حضور داشته یاشد.