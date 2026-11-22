به گزارش تابناک، رسول جلیلیان، رییس پلیس فتا البرز، روز یکشنبه، ۱ آذر، از کاربران خواست هنگام خریدهای اینترنتی مراقب آگهی‌های فریبنده و لینک‌های جعلی باشند و پیش از پرداخت وجه، از اعتبار فروشگاه اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به جمعه سیاه، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از استقبال کاربران از تخفیف‌های ویژه، اقدام به انتشار تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی می‌کنند و در این شیوه، کلاهبرداران با درج قیمت‌های غیرمتعارف و ارائه تخفیف‌های چشمگیر، تلاش می‌کنند خریداران را به انجام خریدهای شتاب‌زده و پرداخت وجه ترغیب کنند.

جلیلیان بیان کرد: ایجاد حس فوریت در خرید، اعلام محدودیت زمانی برای استفاده از تخفیف‌ها و انتشار آگهی‌های جذاب از جمله شگردهایی است که مجرمان سایبری برای جلب اعتماد کاربران و سوءاستفاده از آنان به کار می‌گیرند.

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به احتمال سوءاستفاده از نام و نشان فروشگاه‌های معتبر در تبلیغات جعلی گفت: شهروندان نباید فقط بر اساس تصاویر تبلیغاتی، عنوان فروشگاه یا قیمت‌های وسوسه‌انگیز به آگهی‌های اینترنتی اعتماد کنند بلکه لازم است پیش از خرید، هویت فروشنده و اعتبار سایت را بررسی کنند.

وی تاکید کرد: خرید از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر و بررسی نماد اعتماد الکترونیکی و اصالت درگاه پرداخت از جمله مواردی است که می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهد.

جلیلیان همچنین نسبت به کلیک روی لینک‌های ناشناس در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و افزود: برخی از این لینک‌ها کاربران را به صفحات جعلی پرداخت هدایت می‌کنند و زمینه سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب آنان را فراهم می‌سازند.

وی از کاربران خواست از ارائه اطلاعات کارت بانکی، رمزهای عبور و کدهای تایید پیامکی به افراد ناشناس خودداری کنند و پیش از اطمینان از هویت فروشنده، وجهی به حساب‌های اعلام‌شده واریز نکنند.

رییس پلیس فتا البرز خاطرنشان کرد: کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا گرفتار شدن در دام کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

منبع: ایرنا