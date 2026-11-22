جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با تمرکز بر بهبود استانداردهای مدیریتی و خدماتی، تلاش می‌کند زمینه رقابت حرفه‌ای میان فعالان این صنعت را فراهم کند. در سومین دوره این رویداد نیز مجموعه‌های حاضر بر اساس شاخص‌های تخصصی ارزیابی شدند و از کسب‌وکارهایی که در زمینه ارتقای کیفیت خدمات و توسعه فعالیت‌های گردشگری عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند، تقدیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ایرنا سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران با حضور جمعی از مدیران، فعالان و نمایندگان مجموعه‌های گردشگری کشور برگزار شد. این رویداد با هدف ارتقای کیفیت خدمات، ترویج فرهنگ تعالی سازمانی و شناسایی کسب‌وکارهای برتر صنعت گردشگری برگزار شد و طی آن، عملکرد مجموعه‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت سفر مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان معرفی شدند.

جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با تمرکز بر بهبود استانداردهای مدیریتی و خدماتی، تلاش می‌کند زمینه رقابت حرفه‌ای میان فعالان این صنعت را فراهم کند. در سومین دوره این رویداد نیز مجموعه‌های حاضر بر اساس شاخص‌های تخصصی ارزیابی شدند و از کسب‌وکارهایی که در زمینه ارتقای کیفیت خدمات و توسعه فعالیت‌های گردشگری عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند، تقدیر شد.

اهداف و معیارهای ارزیابی جایزه ملی تعالی گردشگری

جایزه ملی تعالی گردشگری با هدف شناسایی مجموعه‌های برتر، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و ترویج رویکرد تعالی در صنعت گردشگری برگزار می‌شود. این رویداد با ایجاد چارچوبی برای سنجش عملکرد کسب‌وکارها، به دنبال شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در بخش‌های مختلف صنعت سفر است.

ارزیابی شرکت‌کنندگان بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مدیریتی، اجرایی و خدماتی انجام می‌شود. کیفیت خدمات گردشگری، میزان رضایت و مشتری‌مداری، نوآوری در ارائه خدمات، توسعه منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی و استقرار نظام‌های مدیریتی از جمله معیارهای مورد توجه در این ارزیابی هستند.

توجه به این شاخص‌ها امکان بررسی عملکرد مجموعه‌ها را از جنبه‌های مختلف فراهم می‌کند. برای مثال، در بخش کیفیت خدمات، نحوه ارائه سرویس و میزان انطباق آن با انتظارات مسافران اهمیت دارد. در بخش مشتری‌مداری نیز فرایندهای پاسخگویی، رسیدگی به درخواست‌ها و تلاش برای بهبود تجربه مشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین نوآوری در طراحی محصولات گردشگری، استفاده از راهکارهای جدید مدیریتی و توجه به آموزش و توانمندسازی کارکنان، از دیگر عواملی هستند که در ارزیابی سطح بلوغ و عملکرد سازمان‌ها نقش دارند.

حوزه‌های برگزاری جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری

سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران، مجموعه‌های فعال در بخش‌های مختلف زنجیره خدمات سفر را در بر گرفت. هتلداری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، آژانس‌های مسافرتی و خدمات گردشگری، اپراتورهای تور، راهنمایان گردشگری و سازمان‌های مرتبط با صنعت سفر از جمله حوزه‌های حاضر در این رویداد بودند.

تنوع حوزه‌های ارزیابی این امکان را فراهم می‌کند تا مجموعه‌هایی با زمینه فعالیت متفاوت، بر اساس شاخص‌های مرتبط با حوزه تخصصی خود مورد بررسی قرار بگیرند. هر یک از این بخش‌ها نقش مستقیمی در شکل‌گیری تجربه گردشگران دارند و کیفیت عملکرد آن‌ها می‌تواند بر رضایت مسافران و تصویر کلی صنعت گردشگری کشور تأثیرگذار باشد.

در پایان این دوره، برگزیدگان حوزه‌های مختلف معرفی شدند و از مجموعه‌هایی که در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و توسعه استانداردهای حرفه‌ای گردشگری فعالیت داشته‌اند، تقدیر به عمل آمد.

الفبای سفر برای دومین سال متوالی اپراتور برتر گردشگری ایران شد

آژانس مسافرتی الفبای سفر در سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران، برای دومین سال متوالی عنوان «اپراتور برتر گردشگری ایران» را در حوزه تورهای خارجی و اپراتوری گردشگری کسب کرد و جایزه «برادران امیدوار» را دریافت کرد.

این موفقیت در ادامه حضور و عملکرد این مجموعه در دوره پیشین جایزه ملی تعالی گردشگری به دست آمده است. کسب مجدد این عنوان، الفبای سفر را در شمار مجموعه‌های موفق و برگزیده این رویداد قرار می‌دهد و نشان‌دهنده تداوم فعالیت این برند در مسیر ارتقای خدمات گردشگری است.

فعالیت در حوزه اپراتوری گردشگری، بخش‌های متعددی از فرایند طراحی و اجرای سفر را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی تورها، انتخاب خدمات اقامتی و حمل‌ونقل، هماهنگی با تأمین‌کنندگان خدمات، مدیریت جزئیات اجرایی و پاسخگویی به مسافران، از جمله مسئولیت‌هایی هستند که در کیفیت نهایی سفر نقش دارند.

آژانس گردشگری الفبای سفر با فعالیت در حوزه تورهای داخلی و خارجی، در زمینه طراحی و ارائه محصولات متنوع گردشگری فعالیت می‌کند. توجه به نیازهای مسافران، توسعه گزینه‌های سفر و تلاش برای بهبود فرایندهای اجرایی از جمله محورهایی است که در فعالیت اپراتورهای گردشگری اهمیت دارد.

دریافت دوباره عنوان اپراتور برتر گردشگری ایران، علاوه بر ارزش افتخاری برای این مجموعه، فرصتی برای تأکید بر اهمیت استمرار کیفیت خدمات و حفظ اعتماد مسافران است. این موفقیت همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای ادامه مسیر توسعه محصولات گردشگری و ارتقای استانداردهای ارائه خدمات در الفبای سفر باشد.

جایزه برادران امیدوار؛ یادبود پیشگامان جهانگردی ایران

جایزه «برادران امیدوار» به نام عیسی و عبدالله امیدوار، دو جهانگرد و پیشگام سفرهای اکتشافی ایران، نام‌گذاری شده است. این دو برادر با سفرهای گسترده خود به نقاط مختلف جهان، نقش مهمی در معرفی فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون و ثبت تجربه‌های جهانگردی در تاریخ معاصر ایران داشته‌اند.

عیسی و عبدالله امیدوار از نخستین جهانگردان ایرانی بودند که سفرهای طولانی و پژوهش‌محور خود را در نقاط مختلف جهان آغاز کردند. سفرهای آن‌ها با هدف شناخت فرهنگ‌ها، آداب‌ورسوم و شیوه زندگی جوامع مختلف انجام شد و حاصل این تجربه‌ها در قالب روایت‌ها، مستندات و آثار مرتبط با جهانگردی به ثبت رسید.

نام‌گذاری این جایزه به نام برادران امیدوار، یادآور جایگاه سفر، شناخت فرهنگ‌های مختلف و پژوهش در حوزه جهانگردی است. دریافت این نشان در چارچوب جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، برای مجموعه‌های برگزیده، پیوندی میان میراث جهانگردی ایران و فعالیت‌های حرفه‌ای امروز صنعت گردشگری ایجاد می‌کند.

تداوم حضور در مسیر تعالی صنعت گردشگری

برگزاری سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران و معرفی مجموعه‌های برتر، بار دیگر اهمیت ارتقای استانداردهای خدمات و مدیریت حرفه‌ای در صنعت سفر را مورد توجه قرار داد. این رویداد با ارزیابی فعالان بخش‌های مختلف گردشگری، فرصتی برای معرفی تجربه‌های موفق و تشویق کسب‌وکارها به بهبود مستمر عملکرد خود فراهم کرده است.