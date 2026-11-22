به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف امروز یکشنبه(اول آذرماه) در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، روسای مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مجلس برگزار شد، با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پایان دادن به شرایط نه جنگ و نه صلح، اظهار کرد: در مواجهه با این شرایط نباید به بحث‌های کلیشه‌ای و سیاسی اکتفا کرد؛ متهم کردن یکدیگر به جنگ طلبی یا وادادگی، مسیر پایان دادن به این شرایط نیست و کشور نیازمند تصمیم و رویکردی عملیاتی و روشن است.

با اقدامات نیروهای مسلح در حوزه نظامی به بازدارندگی رسیده‌ایم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات نظامی دوسال اخیر از وعده صادق تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: با روحیه شهادت‌طلبی و ایثارگری نیروهای مسلح، عقلانیت، اراده و تدبیر فرمانده کل قوا، امروز کشور در حوزه نظامی به نقطه بازدارندگی در برابر دشمن رسیده است؛ به گونه‌ای که دشمن به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند جنگی مشابه جنگ ۴۰ روزه علیه ما به راه بیندازد.

بیشتر بخوانید:

واکنش قالیباف به خبرسازی اخیر سی‌ان‌ان علیه ایران

وی تاکید کرد: به همین دلیل، اولویت اول خود را بر برهم زدن امنیت داخلی ایران، فشار اقتصادی و فروپاشی از درون متمرکز کرده است و در برابر این طراحی دشمن، کشور نیازمند وحدت، انسجام و رسیدن به بازدارندگی پایدار است.

رئیس قوه مقننه در ادامه گفت: اگر بخواهیم تهدید دشمن را از ایران عزیز و مردم دور کنیم، تنها راه رسیدن به بازدارندگی پایدار است؛ اگر به بازدارندگی رسیدیم، تهدید را از خودمان دور کرده‌ایم و امر فرماندهی معظم کل قوا را هم اجرایی کرده‌ایم.

اصلاحات انرژی به جای بنزین باید از گاز آغاز شود

قالیباف درباره اصلاحات حوزه انرژی نیز گفت: پس از بحث و بررسی‌های فراوان، هیچ کس شک ندارد که اصلاح انرژی، فوری‌ترین و مهم‌ترین موضوع ما در زمان صلح و هم در دوران جنگ است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی به یک جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به سهم ۹ درصدی بنزین در انرژی، اصلاح نباید از بنزین آغاز شود بلکه باید این اصلاحات از گاز که سهم ۷۳ درصدی در انرژی دارد آغاز شود؛ چرا که می‌تواند مشکل مردم و دولت را حل کند و هم اینکه سبب ایجاد امنیت اقتصادی می‌شود.

در این نشست، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، معیشت و دفاعی، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را بیان کردند.