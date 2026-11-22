اعتراض به حذف کالابرگ؛ راهنمای ثبت درخواست در سامانه حمایت
اعتراض به حذف کالابرگ را میتوان با دریافت کد ۱۲ رقمی از طریق کد دستوری و ثبت درخواست در سامانه حمایت پیگیری کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ همزمان با واریز اعتبار کالابرگ آبانماه به حساب سرپرستان خانوار، برخی از مشمولان اعلام کردهاند که اعتبار یک میلیون تومانی برای آنها لحاظ نشده و عملاً از فهرست دریافتکنندگان کنار گذاشته شدهاند. حالا مهمترین سؤال این گروه، نه فقط علت حذف، بلکه نحوه ثبت اعتراض و زمان مراجعه به سامانه رسیدگی است.
نحوه ورود به سامانه اعتراض به حذف کالابرگ
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانواری که کالابرگ آنها حذف شده، برای ثبت درخواست بررسی باید به سامانه حمایت مراجعه کنند؛ سامانهای که به طور مشخص برای رسیدگی به وضعیت خانوارهای حذفشده از کالابرگ در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که امکان ثبت درخواست فقط برای سرپرست خانوار وجود دارد و برای هر خانوار نیز تنها یک درخواست بررسی در سامانه ثبت میشود.
برای ثبت اعتراض، سرپرست خانوار باید دو اطلاعات اصلی را در سامانه وارد کند: نخست کد ملی سرپرست خانوار و دوم کد ۱۲ رقمیای که از طریق پیامک برای او ارسال شده است. این کد، در واقع شناسه ورود به سامانه رسیدگی است و بدون آن امکان ثبت اعتراض وجود ندارد.
با این حال، اگر سرپرست خانوار این کد را دریافت نکرده یا به هر دلیل به آن دسترسی ندارد، راه جایگزین نیز پیشبینی شده است. طبق اعلام رسمی، متقاضیان میتوانند با شمارهگیری *۵۰۰*۱۴۶۳# از طریق تلفن همراه، کد ۱۲ رقمی مورد نیاز را دریافت کنند. این مرحله، یکی از مهمترین بخشهای فرایند اعتراض است؛ چون بدون دریافت این کد، ورود به سامانه حمایت کامل نخواهد شد.
آدرس سامانه اعتراض به حذف کالابرگ به نشانی hemayat.sfara.ir صرفاً برای خانوارهای حذفشده از کالابرگ فعال شده و افراد باید پس از ورود، درخواست بررسی وضعیت خود را ثبت کنند تا پرونده آنها دوباره ارزیابی شود. به بیان دیگر، این سامانه محل واریز اعتبار یا مشاهده موجودی نیست، بلکه کارکرد اصلی آن رسیدگی به اعتراض حذفشدگان است.
زمانبندی ورود به سامانه بر اساس رقم آخر کد ملی
یکی از مهمترین نکاتی که حذفشدگان باید به آن توجه کنند، نوبتبندی ورود به سامانه بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار است. وزارت رفاه برای جلوگیری از ازدحام و اختلال در سامانه، زمان مراجعه را مرحلهای تعیین کرده است:
سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است، از جمعه ۱۵ آبان تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ امکان ورود و ثبت درخواست دارند.
سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، از دوشنبه ۲۵ آبان تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ میتوانند وارد سامانه شوند.
سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، از پنجشنبه ۵ آذر تا جمعه ۱۳ آذر ۱۴۰۵ مجاز به ورود خواهند بود.
در حال حاضر، طبق این زمانبندی، کدهای ملی با رقم آخر ۰ تا ۶ امکان ورود به سامانه را دارند و نوبت گروه ۷، ۸ و ۹ هنوز آغاز نشده و از تاریخ اعلامشده فعال خواهد شد.
علل احتمالی حذف از فهرست کالابرگ
در فرایند ثبت اعتراض، چند نکته میتواند از بروز خطا جلوگیری کند. نخست اینکه اطلاعات هویتی سرپرست خانوار باید با اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی مطابقت داشته باشد. دوم اینکه اگر خودرو یا ملکی پیشتر واگذار شده اما هنوز در سامانههای اطلاعاتی به نام فرد ثبت است، ممکن است همین موضوع در ارزیابی دارایی خانوار اثر گذاشته باشد. بهویژه درباره خودرو، وزارت رفاه تأکید کرده که اگر انتقال سند در سامانه فراجا ثبت نشده باشد، خودرو همچنان دارایی فروشنده محسوب میشود.
هرچند محور اصلی این فرایند، ثبت اعتراض است، اما وزارت رفاه در توضیح علت حذف برخی خانوارها گفته معیارهایی مانند درآمد، میزان خرید، دارایی ملکی، خودرو، دارایی مالی و حتی سهامداری در بورس در بازنگری مشمولان لحاظ شده است. همچنین تعداد خودرو و ملک و لوکس بودن داراییها نیز در ارزیابی مؤثر بوده است. با این حال، آنچه برای خانوارهای حذفشده در این مرحله اهمیت بیشتری دارد، ورود در زمان مقرر به سامانه حمایت، دریافت کد ۱۲ رقمی و ثبت درخواست بررسی است؛ چراکه مسیر رسمی رسیدگی به اعتراضها، فقط از همین طریق انجام میشود.
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نظرات بینندگان
ما هیچی توزندیگمون تغییر نکرده کم شده ولی اضافه نه برای کد ۵ که ماهم جزوشیم واریز نکردن حالا هم که میخام اعتراض کنم کد ۱۲ رقمی نمیاد به خدا که این عین بی عدالتیه
برای دریافت کد 12 رقمی پس از اینکه کد ملی را وارد کردم جواب داد شما مشمول حذف کالابرگ نمی باشید در صورتیکه کالابرگ من برای آبان ماه شارژ نشده است.
سلام کد 12رقمی نمیده و پیام میاد کدملی یافت نشد
لطفاً راهنمایی بفرمایید
تو بورس کلی ضرر کردم حالا من دیگه پول دار شدماز سال 99تا الان در ضمن وقتی بورس کمک به تولید ومعاف از مالیات چرا برای 500تومن حساب کتابش کردن ضعف قانون
ماشین جک دنده ای دور رنگ مدل ۹۴ من رو زده خورو لوکس حالا اینکه تعدیل نیرو شدیم و با دوتا بچه بیکارم مهم نیست
منم دهک دو بیکار 500تومن ندادن این چه وضع سامانه کد12رقمی هست پیامک هم تیومده
روزی ک بحث حذف ارز ترجیحی و کالابرگ مطرح شد گفتن بدون هیچ محدودیتی این کالابرگ برای همه ایرانی هاست
حالا با گذشت 10 ماه و 5 برابر شده همه قیمت ها نه تنها کالابرگ افزایش پیدا نکرد ک برای 70 درصد ملت حذف شد
از طرفی یارانه 300 تومانی اکثر افراد به 200 تومن کاهش پیدا کرده
این ظلم نیست؟
باید 500تومن به همه بدهن همانطور که یک تومن دادن
کالابرگ من حذف شده
ولی مشکل همین دریافت کد ۱۲ رقمی هست
سامانه خطا میده
( خطا : کد ملی شما یافت نشد) مگه میشه آخه؟!!!!
سرپرست خانوار هستم! همه شرایط را دارا هستم
تابناک لطفا شما پیگیری کنید. ممنون.
قرار بود 3تا 10روز بر طبق روال پرداخت کالابرگ به افراد باز بشه وهرکس اعاراض دارد ثبت نام کنه اما انگار فراموش شد وسامانه 12رقمی تعطیل هست
دولت حق حذف کالابرگ کسی رو نداره چون این یک فریبکاری زشت و چندش آوره که در حد مهمترین مقامات رسمی بعیده که اعتبار خودشون رو بخواهند با این کارها از بین ببرند ولی ظاهرا اهمیت این موضوع رو درک نمی کنند.
آقای رئیس جمهور در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 2 (طرح 1 مربوط به دوره آقای احمدی نژاد بود که کلا مسیر انحرافی رو که الان قراره به سمت حذف کالابرگ و بی ارزش کردن یارانه ببره اونجا هم قبلا برده بود الان فقط داره دوباره این بازی تکرار میشه) فرمودند ما فقط داریم یارانه رو از ابتدای زنجیره مصرف منتقل می کنیم به ابتدای آن که جلو رانت رو بگیریم و مردم خیالشون جمع باشه ما قصد گران کردن یا قطع حمایت رو نداریم و به همه مردم هم داده میشه. حالا کاری ندارم که به این بهانه یک موج سنگین تورمی رو مردم تحمل کردند آن موقع خالا باز هم با وجود بی ارزش کردن همان یک میلیون تومان کالابرگ باز دارند 30 الی 50 درصد مردم رو از همین کالابرگ هم به بهانه توانگری تو این بازار هیجانی شبه ابر تورمی محروم می کنند.
یک سئوال ساده: اگر کسی خط تلفن همراه نداشته باشد ، چطور در سامانه می تواند وارد شود ؟ من چندین خانوار را می شناسم که بدلایل مختلف ، از جمله توقیف خط همراه ( برخلاف نص صریح قانون در مستثنیات دین) فاقد خط همراه هستند و بدیهی است که نمی شود کسی را مجبور به داشتن خط تلفن همراه کرد. متاسفانه کسانی که قوانین را می نویسند در این مملکت قدم نمی زنند
چون پول کالابرگ از پول نفت و نفت هم ملی و متعلق به همه ی ایرانیان است قرار بود به همه ایرانیان پرداخت شود
الوعدو وفا ?؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!@@@
همیشه همین کار رو میکنن. اول یه چیزی رو به همه میدن دو سه ماه بعد تقریبا همه رو حذف میکنن. فقط نمیدونم این پولی که به ما نمیدن توو جیب کی میره چون سهم بقیه رو که افزایش نمیدن
کالا برگ ها رو وصل کنید
تو این شرایط وقت حذف کالابرگ نبود.
این حق ما از منابع کشورمونه
شما حق ندارید بخاطر حقوق و درآمد حقمونو ازمون بگیرید
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