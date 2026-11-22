به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رویترز، یک شناور هدایت‌شونده از راه دور و حامل مواد منفجره، یک کشتی تجاری با پرچم مالت را در نزدیکی سواحل بنغازی هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای دریایی و هوایی لیبی همچنین بیش از ۱۲ قایق بدون سرنشین را در آب‌های ساحلی بنغازی رهگیری و منهدم کرده‌اند.

صبح امروز هم یک فروند کشتی روسی در سواحل بنغازی خدف حمله پهپادی قرار گرفت.

زخمی شدن ۱۰ نفر در حمله به کشتی روسی در سواحل لیبی

منابع پزشکی در شرق لیبی از زخمی شدن ۱۰ نفر، از جمله اتباع روسیه و لیبی، در پی حمله به کشتی روسی خبر دادند.

رویترز در ادامه این گزارش افزود: در میان مجروحان اتباع روسیه و لیبی حضور دارند و جراحات وارده به آنان جزئی گزارش شده است.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره هویت مهاجمان، نوع حمله و میزان خسارات واردشده به کشتی منتشر نشده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که سواحل لیبی و به‌ویژه مناطق شرقی این کشور، به دلیل موقعیت راهبردی در دریای مدیترانه و اهمیت مسیرهای دریایی، از حساسیت امنیتی برخوردارند.

بنغازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای شرق لیبی، از مراکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی و دریایی این منطقه به شمار می‌رود.

حمله به کشتی روسی در شرایطی گزارش می‌شود که تحولات امنیتی لیبی و حضور بازیگران خارجی در این کشور همچنان از موضوعات مورد توجه در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.