به‌دنبال بروز تنش و درگیری یک مسافر با سایر سرنشینان و خدمه پرواز تهران ـ کیش، هواپیمای مسافربری شامگاه یکشنبه در فرودگاه شیراز فرود آمد و مسافر متخلف پیاده شد.

به گزارش تابناک، یک فرونددر مسیر، شامگاه یکشنبه به‌دلیلیکی از مسافران و ایجاددر کابین، مجبور بهدرشد.

این پرواز که ساعت ۱۸:۳۰ انجام شده بود، در طول مسیر با رفتار غیرعادی یکی از مسافران جوان مواجه شد که گفته می‌شود تحت تأثیر مصرف مواد روان‌گردان قرار داشته است.

این مسافر پس از درگیری با تعدادی از مسافران، با خدمه پرواز نیز دچار تنش شد که در پی این اتفاق، خلبان تصمیم به فرود هواپیما در فرودگاه شیراز گرفت.

پس از فرود، فرد مذکور از هواپیما پیاده شد و سایر مسافران در انتظار تعیین تکلیف برای ادامه سفر به مقصد کیش هستند.

در این حادثه مورد خاص دیگری گزارش نشده و برنامه‌ریزی برای انتقال مسافران به مقصد در حال انجام است.

منبع: مهر