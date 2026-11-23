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مرور روزنامه ها
مرور روزنامه های صبح امروز 2 آذرماه
در این گزارش تصویری مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامه های صبح امروز 2 آذر ماه سال 1405. با ما باشید.
در این گزارش تصویری مروری داریم بر تیترهای مهمترین روزنامههای صبح امروز ۲ آذر ماه سال ۱۴۰۵. با ما باشید.
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نظرات بینندگان
مستاجر این تبلت که با حکم قوه قضاییه در زندان به سر می برد فقط 2/9 درصد آرای مردم حوزه انتخابیه تهران را دارد !
روزنامه هایی که دست پایدارچی ها هست
هیچکدوم از اقتصاد چیزی نمیگن
اصلا براشون مهم نیست
مثل همشهری/کیهان/جام جم
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