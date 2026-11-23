بر اساس اطلاعیه جدید کرمان موتور، هم‌زمان با رسیدن کانتینرهای قطعات مورد نیاز به مبادی ورودی و آغاز فرآیند ورود آن‌ها به کارخانه، تولید محصولات این شرکت طی روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش تابناک، شرکت کرمان‌موتور از آغاز روند ورود قطعات مورد نیاز به کارخانه و برنامه‌ریزی برای شروع مجدد فرآیند تولید محصولات خود در روزهای آینده خبر داد؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در انجام تعهدات و تحویل خودروهای ثبت‌نامی این شرکت باشد.

بر اساس اطلاعیه جدید کرمان موتور، هم‌زمان با رسیدن کانتینرهای قطعات مورد نیاز به مبادی ورودی و آغاز فرآیند ورود آن‌ها به کارخانه، تولید محصولات این شرکت طی روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد.

این شرکت پیش‌تر به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان و محاصره دریایی با اختلال در تأمین قطعات و تأخیر در اجرای بخشی از تعهدات خود مواجه شده بود.

کرمان موتور در همین راستا، ضمن تشریح شرایط تأمین قطعات، برنامه زمان‌بندی جدید تحویل خودروهای تعهدی را نیز منتشر کرده است تا مشتریان از وضعیت سفارش‌های خود و زمان‌بندی جدید دریافت خودروها مطلع شوند.

برنامه جدید تحویل محصولات کرمان موتور

بر اساس جدول اعلام‌شده، زمان‌بندی جدید تحویل چهار محصول این شرکت به شرح زیر است:

KMC J۷

تعهدات اسفند ۱۴۰۴: بهمن ۱۴۰۵

تعهدات سه‌ماهه اول ۱۴۰۵: اسفند ۱۴۰۵

تعهدات مرداد ۱۴۰۵: سه‌ماهه اول ۱۴۰۶

KMC T۹

کلیه تعهدات سال ۱۴۰۴: بهمن ۱۴۰۵

کلیه تعهدات سال ۱۴۰۵: اسفند ۱۴۰۵

KMC X۵

تعهدات اسفند ۱۴۰۴: دی ۱۴۰۵

تعهدات سه‌ماهه اول ۱۴۰۵: بهمن و اسفند ۱۴۰۵

تعهدات مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۵: سه‌ماهه اول ۱۴۰۶

KMC SR۳

تعهدات سه‌ماهه اول ۱۴۰۵: بهمن و اسفند ۱۴۰۵

تعهدات مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۵: سه‌ماهه اول ۱۴۰۶

بازگشت قطعات به خطوط تولید؛ گام مهم برای اجرای تعهدات

رسیدن محموله‌های قطعات و برنامه‌ریزی برای ازسرگیری تولید، مهم‌ترین بخش اطلاعیه جدید کرمان موتور است. در شرایطی که محدودیت‌های تأمین و حمل‌ونقل می‌تواند برنامه تولید خودروسازان را تحت تأثیر قرار دهد، بازگشت جریان تأمین قطعات به کارخانه، زمینه لازم برای حرکت دوباره خطوط تولید و کاهش فشار ناشی از تعهدات معوق را فراهم می‌کند.