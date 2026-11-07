چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران

چهارمین رویداد کیتونکست کرمان موتور، ۲۲ و ۲۳ آذرماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود. همزمان با آن، سومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع و اختتامیه رقابت مسئله محور آنلاین ۷۲ ساعته هوش مصنوعی اجرا خواهد شد.

چهارمین رویداد فرصت‌های نوآوری و فناوری کرمان موتور (KITONEXT) همزمان با سومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود. این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه در جهت رفع نیازهای فناورانه صنعت خودرو، بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور برنامه ریزی شده است.

در حاشیه این رویداد، ارائه مقالات علمی در زمینه کاربرد مواد و ساخت پیشرفته، معرفی صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر (CVC) کرمان موتور، معرفی آخرین دستاوردهای توسعه محصول این شرکت و برگزاری پنل‌های تخصصی نیازهای فناورانه کرمان موتور انجام می‌شود. همچنین کارگاه‌های تخصصی در زمینه طراحی خودرو، تقدیر از منتخبین رقابت مسئله محور کیتونکست و برگزاری مدرسه کسب‌وکار از دیگر بخش‌های این رویداد است.

این برنامه‌ها فرصتی برای طرح چالش‌های صنعتی، تبادل نظر میان پژوهشگران و متخصصان و بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای پاسخ به نیازهای صنعت خودرو فراهم می‌کند.

رقابت مسئله‌محور آنلاین ۷۲ ساعته هوش مصنوعی

کرمان موتور در کنار برگزاری چهارمین کیتونکست، رقابت مسئله محور هوش مصنوعی را با هدف شناسایی راهکارهای فناورانه برای مسائل واقعی این شرکت برگزار می‌کند. این رقابت به صورت کاملاً آنلاین و در قالب یک چالش ۷۲ ساعته برگزار خواهد شد و کاربرد هوش مصنوعی، بینایی ماشین و توسعه راهکارهای هوشمند خودرویی، محورهای اصلی آن هستند.

مواجهه با مسائل واقعی صنعت خودرو، امکان همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی و بهره‌مندی برگزیدگان از فرصت‌های کارآموزی و جذب در کرمان موتور، از مزایای حضور در این رقابت است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به صورت انفرادی یا گروهی و از طریق سایت kermanmotor.com/events برای شرکت در رقابت ثبت نام کنند.

رقابت از ساعت ۹ چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و در این روز، دفترچه کامل صورت مسئله‌ها از طریق سایت رقابت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. بازه اصلی رقابت از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه و به مدت ۷۲ ساعت خواهد بود. شرکت‌کنندگان در این مدت فرصت دارند پاسخ‌های خود را در سایت رقابت بارگذاری کنند.

داوری آنلاین و معرفی برگزیدگان در کیتونکست

پس از دریافت طرح‌ها، فرایند داوری انجام می‌شود و به شرکت‌کنندگان فرصت داده خواهد شد تا به صورت آنلاین از ایده‌های خود دفاع کنند. برگزیدگان این رقابت در مراسم اختتامیه و همزمان با چهارمین رویداد فرصت‌های نوآوری و فناوری کرمان موتور (KITONEXT) ، روز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۵ معرفی خواهند شد.

برگزاری همزمان کیتونکست و سومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، زمینه‌ای برای طرح دستاوردهای علمی در کنار نیازهای واقعی صنعت خودرو فراهم می‌کند. این رویداد مشترک، بخشی از رویکرد کرمان موتور برای توسعه تعاملات فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی است؛ رویکردی که هدف آن شناسایی استعدادهای تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری برای پاسخ به نیازهای صنعت خودرو است. در همین چارچوب، رقابت آنلاین هوش مصنوعی نیز با تمرکز بر مسائل فناورانه این شرکت، بخشی از برنامه این دوره برای شناسایی ایده‌ها و ظرفیت‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های هوشمند خودرویی محسوب می‌شود.







