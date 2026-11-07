معاون علمی رئیس‌جمهور، در سفر به شهرستان بم، از مجموعه‌های صنعتی گروه کرمان موتور بازدید کرد.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در سفر به شهرستان بم، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ از مجموعه کارخانه‌های کرمان موتور، قوای محرکه کرمان خودرو و خودروسازان بم بازدید کرد و در جریان برنامه‌های توسعه محصول، بومی‌سازی فناوری‌های خودرو، طراحی قوای محرکه کم‌مصرف و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی این مجموعه قرار گرفت.

این بازدید در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور پزشکیان، بر ضرورت ارتقای فناوری در صنعت خودرو، کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت محصولات و توسعه فناوری‌های نوین در زنجیره تولید خودرو انجام شد.

در جریان این بازدید، مدیران و متخصصان کرمان موتور گزارشی از برنامه‌های این مجموعه برای عبور از مونتاژکاری و حرکت به سمت طراحی و توسعه محصولات بومی، ایجاد زیرساخت‌های تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره طراحی و تولید خودرو ارائه کردند.

توسعه زنجیره طراحی و تولید محصولات بومی

کرمان موتور طی سال‌های اخیر با ایجاد ساختار مستقل توسعه محصول، فعالیت خود را از مونتاژ خودرو به سمت توسعه کامل محصول گسترش داده است. در این ساختار، حوزه‌هایی همچون طراحی استایل، طراحی مهندسی، توسعه فرایند تولید، مهندسی خودرو، استاندارد، آزمایشگاه و مهندسی محصول در قالب یک زنجیره یکپارچه فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر بیش از بیست‌هزار نیروی انسانی، در سطوح مختلف تخصصی این صنعت، در این مجموعه خودروساز مشغول به‌کار هستند.

توسعه محصولات برقی و هیبریدی و ارتقای قوای محرکه

در توسعه محصولات جدید گروه کرمان موتور، بخش‌های مختلف بدنه، تریم داخلی، سامانه تعلیق، سیستم ترمز و تجهیزات الکترونیکی بازطراحی شده‌اند. طراحی شبکه برق و الکترونیک خودرو، توسعه واحد کنترل الکترونیکی بدنه (BCM) ، ورود بدون کلید، شارژر بی‌سیم، شیشه‌بالابر خودکار و تنظیم برقی صندلی‌ها از جمله قابلیت‌های توسعه‌یافته در این محصولات است.

در بخش خودروهای برقی نیز نمونه‌های اولیه برقی و هیبریدی معرفی شد. طراحی بسته باتری و انجام شبیه‌سازی‌های مرتبط با آن از جمله اقدامات انجام‌شده در توسعه این محصول عنوان شد. همچنین آزمون‌های تصادف از جلو و برخورد با مانع برای این خودرو با موفقیت انجام شده و فرایند دریافت تأییدیه‌های مربوطه است.

نسخه هیبریدی طراحی این شرکت نیز از دیگر محصولات معرفی‌شده در این بازدید بود. مدیران کرمان موتور از توسعه سامانه اختصاصی قوای محرکه هیبرید با عنوان Optimum Hybrid Drive (OHD) خبر دادند و اعلام کردند این سامانه با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت خودروهای هیبریدی طراحی شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، استفاده از این سامانه می‌تواند مصرف سوخت را در مقایسه با نمونه بنزینی مشابه تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

برنامه کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری‌های سبک‌سازی

یکی از محورهای اصلی این بازدید، تشریح برنامه کرمان موتور برای کاهش مصرف سوخت محصولات و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت خودرو بود. این شرکت خودروساز سه مسیر اصلی شامل برقی‌سازی محصولات، کاهش وزن خودرو و ارتقای عملکرد موتورهای احتراق داخلی را برای دستیابی به این هدف دنبال می‌کند.

در بخش سبد محصولات، کرمان موتور هدف‌گذاری کرده است تا در افق سال ۱۴۰۷، ترکیب تولید خود را به ۶۰ درصد خودروهای بنزینی، ۳۰ درصد خودروهای هیبریدی و ۱۰ درصد خودروهای تمام‌برقی برساند.

همچنین در بخش قوای محرکه بنزینی، کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت از طریق بهینه‌سازی موتورهای موجود، توسعه سامانه‌های مدیریت موتور و بهبود عملکرد اجزای مختلف قوای محرکه دنبال می‌شود.

بهبود مدیریت الکترونیکی موتور، کاهش تلفات اصطکاکی و پمپاژ، استفاده از منیفولد دود یکپارچه برای تسریع گرم‌شدن موتور و کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی زمان‌بندی سوپاپ‌ها و توسعه فناوری‌های جدید احتراق از جمله برنامه‌های فنی معرفی‌شده در این بخش بود.

در حوزه کاهش وزن خودرو نیز توسعه فناوری مگاکستینگ (Mega Casting) به‌عنوان یکی از اولویت‌های فناورانه شرکت مطرح شد. در این فناوری، به جای استفاده از تعداد زیادی قطعه و اتصال مجزا، بخش‌های بزرگ‌تری از سازه خودرو به‌صورت یکپارچه تولید می‌شوند که می‌تواند به کاهش وزن، کاهش تعداد قطعات و بهینه‌سازی فرایند تولید منجر شود.

توسعه سامانه‌های هوشمند و واحدهای کنترل الکترونیکی خودرو

بخش دیگری از برنامه‌های فناورانه کرمان موتور به توسعه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی خودرو اختصاص داشت.

در حوزه آزمون و ارزیابی نیز مرکز آزمون خودرویی کرمان موتور با قابلیت انجام مجموعه‌ای از آزمون‌های استاندارد خودرو معرفی شد. انجام آزمون‌های سامانه‌های ایمنی، حفاظت از عابران پیاده و برخی استانداردهای بین‌المللی از جمله ظرفیت‌های این مرکز عنوان شد.

ظرفیت‌های همکاری فناورانه و تأمین مالی پروژه‌های توسعه محصول

در بخش دیگری از این بازدید، برنامه‌های همکاری کرمان موتور با دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و معاونت علمی تشریح شد. همچنین استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی نیز از دیگر اقدامات این مجموعه برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآورانه عنوان شد.

در پایان این بخش، مجموعه‌ای از طرح‌های نیازمند حمایت و همکاری با معاونت علمی معرفی شد که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه سازه مگاکستینگ برای پلتفرم خودروی برقی، توسعه پلتفرم خودروهای متوسط و بزرگ، طراحی و تولید صندلی هوشمند، توسعه سامانه‌های کمک‌راننده پیشرفته، بومی‌سازی واحدهای کنترل الکترونیکی خودروهای بنزینی و برقی، توسعه گیربکس هیبریدی DHT ، ارتقای موتورهای احتراق داخلی و راه‌اندازی خط تولید هات‌استمپینگ اشاره کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری میان معاونت علمی و مجموعه‌های صنعتی کرمان موتور و شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه ارتقای فناوری، بومی‌سازی قطعات و سامانه‌های پیشرفته، توسعه قوای محرکه کم‌مصرف و برقی‌سازی صنعت خودرو انجام شد.



