به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز (دوشنبه) دوم آذرماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

موضع ایران در برابر معاهده منع اشاعه





وی در ابتدای این نشست خبری در پاسخ به سؤال مردمی درباره خروج از معاهده ان.پی.تی گفت: ایران از ۱۹۷۰ عضو معاهده منع اشاعه است. ایران آنقدر در ایفای تعهداتش ثابت قدم بود که در ۱۹۷۴ ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد و بعد از انقلاب اسلامی هم فتوای مهم رهبر شهید انقلاب در منع تولید سلاح هسته‌ای صادر شد. معاهده مذکور معاهده خوبی است و سه هدف را دنبال می‌کند.

بقائی ادامه داد: متأسفانه کشورهای هسته ای در رأس آنها آمریکا و متحدانش این معاهده را از معنا تهی کردند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: گفتمانی که در ایران ایجاد شده که چرا باید با چنین وضعی در این معاهده حضورمان تداوم داشته باشد. بحثی است که به آن احترام می‌گذاریم. ایران عضو معاهده منع اشاعه است و مادامی که عضو آن است متعهد به تعهدات مندرج در این معاهده است.

وی افزود: تا الان در این خصوص تصمیمی به ما ابلاغ نشده ولی در جریان بحث‌هایی که در سطح رسانه و نخبگانی و مردم مطرح می‌شود، هستیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات عراقچی در خصوص آمادگی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در دو ساعت و انتقادات مطرح شده در این باره بیان کرد: اینکه می‌گوییم ایران ثابت قدم در ایفای تعهداتش است و اگر طرف مقابل شروط مربوطه را رعایت کند، به این معناست که ما در تأکید بر حقوقمان و شروطی که مطرح کردیم جدی هستیم.

وی افزود: اگر طرف آمریکایی تعهداتش را ایفا کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان بازگشت امنیت به منطقه و تنگه هرمز وجود خواهد داشت.

بقائی ادامه داد: ایران می‌داند چه چیزی می‌خواهد و می‌داند حقوق مردم ایران چه بخش‌هایی را شامل می‌شود و در این خصوص کوتاه نخواهد آمد. شروط ایران موارد عجیب و غریبی نیست مواردی است که حق ایران است، رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و توقف محاصره دریایی و… مواردی نیست که احساس شود پیش شرط است و یا موارد جدیدی است. بخش لاینفک حقوق ایران است.

روابط ایران و ارمنستان؛ فراتر از نفوذ طرف‌های ثالث





این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره آغاز رسمی مسیر ترامپ از سوی دولت ارمنستان و راهبرد ایران در این خصوص اظهار داشت: خوب می‌دانید قرار نیست فقط به قول و قرار دیگران اکتفا کنیم. این موضوع وزارت خارجه نیست و موضوع حاکمیتی است و همه بخش‌های ذیربط در کشور با دقت رصد و هر جا لازم باشد برخورد خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: موضع اصولی ما در این خصوص تغییر نکرده است. از گسترش ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در قفقاز جنوبی حمایت می‌کنیم. ولی هم منافع و ملاحظات کشورهای همسایه باید رعایت شود و هم تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد نشود.

بقاوی خاطرنشان کرد: خیلی صریح این موارد را گفته‌ایم. هم ایران و هم ارمنستان متوجه اهمیت روابط دیرپای بین دو ملت که محصول هزاران سال تعامل و همزیستی بین دو کشور هستند. روابط خوبی که از زمان استقلال ارمنستان تا امروز ایجاد شده آجر به آجر با تلاش و خردورزی رهبران دو کشور ایجاد شده و هیچ کدام حاضر نیستند این روابط تحت الشعاع طرف‌هایی قرار بگیرد که اهمیتی برای صلح و ثبات در منطقه قائل نیستند.

وی گفت: طرف‌های ارمنستانی اطمینان لازم را به ما دادند. روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و اعتماد خوبی بین دو کشور برقرار است. به طرف‌های ثالث حتما اعتماد نداریم و تحولات را از نزدیک رصد خواهیم کرد و در ارتباط نزدیک با مقامات ارمنستان خواهیم بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات جوزف عون درباره دخالت ایران در لبنان گفت: ما حتما به مردم لبنان و فرهنگ و سیادت و حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور احترام می‌گذاریم. کمتر کشوری می‌توانید پیدا کنید در این موضع ثابت قدم بوده است. اگر منظور از دخالت این است که ما در مذاکرات منتهی به توافقنامه اسلام‌آباد احترام به تمامیت سرزمینی لبنان را در صدر خواسته‌های خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: مشکل لبنان یک چیز است اشغالگری رژیم صهیونیستی و تعرض و حمله هر روزه این رژیم به لبنان و نقض حریم لبنان و تهدید مردم و حاکمیت لبنان است که چند دهه است وجود دارد.

بقائی با طرح این سؤال که مقاومت لبنان برای چه ایجاد شد؟ گفت: مقاومت لبنان مایه فخر لبنان و جهان و منطقه است و برای مقابله با اشغالگری و نقض حاکمیت لبنان ایجاد شد و ستون اقتدار مردم لبنان است. خواهان روابط خوب با لبنان هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا خودش را در جایگاه میانجی قرار داده به تعرضاتش ادامه می‌دهد.

وی درباره نشست شنژن که سؤال خبرنگاری بود بیان کرد: اینکه در گفت‌وگوهای بین‌المللی در خصوص موضوعات مختلف صحبت شود امر رایجی است اما جمهوری اسلامی ایران امروز نشان داده که خودش نه تنها بازیگر فعال است بلکه بازی ساز است. هم روسیه و چین دوستان ما هستند و روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم.بقائی ادامه داد: هم قبل از برگزاری نشست و هم بعد از برگزاری نشست از طریق سفارتخانه‌ها گفت‌وگو کردیم و اطمینان داریم در چنین نشست‌هایی یکی از دغدغه‌های هر کشوری که با آمریکا صحبت می‌کند سؤال کردن درباره رویکردهای آمریکا، یکجانبه گرایی آن و فجایعی است که به خاطر آمریکا در منطقه ما و دیگر مناطق ایجاد شده است.سخنگوی وزارت خارجه گفت: اطمینان داریم خودمان در خصوص خودمان تصمیم می‌گیریم. تصمیم در خصوص ایران در جایی غیر از ایران صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره انتشار عکسی از سوی ترامپ در نشست شنژن و همچنین عکسی از کنفرانس تهران در ۱۹۴۵ که سؤال خبرنگاری بود، گفت: اروپا شاید از تصویر محو نشده و شاید عکاس داستان بوده است.

وی افزود: از نشستن آن شیوه در تهران تا ایستادن به این شکل در چین به این معناست که به احترام قدرت ایران ایستاده‌اند. این را با ادبیات مقام‌های آمریکایی بیان می‌کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره درخواست کاخ سفید از پنتاگون در خصوص چگونگی واکنش ایران به حمله این کشور و پاسخ ایران به این ارزیابی‌ها اظهار داشت: بهترین سناریو این است که شرشان را از اینجا کم کنند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه چه سناریو و پاسخی وجود خواهد داشت، این را به موقعش سیدمجید موسوی حتما در یک بسته شیک و مرتب عرضه خواهد کرد و آن زمان متوجه خواهند شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: این اجلاس ۱۲ و ۱۳ آذرماه در تهران برگزار خواهد شد و اجلاس دوره‌ای سران اکو است. اجلاس وزرا اخیرا در اسلام‌آباد برگزار و مصوباتی داشت که قرار است در اجلاس تهران به تصویب سران کشورهای عضو برسد.

وی افزود: تا الان در سطح خوبی کشورها شرکت خواهند کرد. عمدتا در سطح روسای حکومت‌ها و بعضا هم در سطح وزرای خارجه و احتمالا مهمان ویژه‌ای هم برای این اجلاس خواهیم داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات شب گذشته ترامپ درباره اینکه در صورت عبور کشتی‌های ایرانی برای عبور از محاصره دریایی مورد هدف قرار می‌گیرند و احتمال از سرگیری حملات پس از سال نو میلادی گفت: تهدیدات و لفاظی‌های آمریکا امر جدیدی نیست. ۵۰ سال است با این تهدیدات مواجهیم.

وی افزود: در دو سال گذشته هر روز تهدید و ادعای پیروزی کردند. مردم ایران نشان دادند قرار نیست با این تهدیدات از میهن و حقوق و عزت خودشان دست بکشند. به خاطر اینکه می‌دانیم بر حق هستیم و آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌های خودش است و اقدامش غیرقانونی بوده است.

بقائی گفت: این تهدیدات باعث خواهد شد مصمم‌تر و یکدل‌تر در مقابله با شرارت‌های آمریکا و دوستان باشیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی گفت: الان متوسل شده‌اند به دروغ بمب کثیف ایران و سدهای ایران و اینها دست و پاها زدن‌های بی فایده است برای توجیه جنایتی که هیچ توجیهی نداشت.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تداوم محاصره دریایی علیه ایران تصریح کرد: تحمل نمی‌کنیم و از همه ابزارها استفاده می‌کنیم برای مقابله با تعرضات آمریکا.

بقائی افزود: آنچه تحت عنوان محاصره دریایی را آمریکایی‌ها مطرح کردند بدون تردید مصداق تجاوز نظامی علیه ایران است. تحریم‌هایی که در این چند ماه علیه ایران وضع کردند با تحریم‌های قبل متفاوت است. چون در تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران طبق منشور محق است از همه ابزارها استفاده کند. ترکیبی از تدابیر سیاسی، اقتصادی و نظامی برای فائق آمدن به محاصره دریایی آمریکا و به شیوه‌ای که اقتضا کند و در زمانی که مراجع ذی‌صلاح ایران تصمیم بگیرند اقدامات اجرایی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعاها در خصوص بمب کثیف و سدهای ایران و احتمال حمله به سدهای ایران گفت: چنین غلطی نخواهند کرد. اتفاقی که افتاد و اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی یک نشریه آمریکایی در انتشار گزارشی که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد و در راستای جنگ روانی آمریکا و توجیه کردن نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

وی افزود: شاهد بودید حتی نویسندگان این گزارش و نشریه‌ای که آن را منتشر کرد متوجه خطایی بزرگی که صورت دادند، شدند.

بقائی ادامه داد: سعی می‌شود با انتشار چنین گزارش‌های دروغی به نوعی اقدام قبلی خود را توجیه کنند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: ۷۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، یعنی حدود یک سوم. از این ۷۶ کشور بخشی از این رأی،‌رأی گله‌ای است.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: کشورهایی که علیه ایران رای می‌دهند جمعیتشان از ۱۰ هزار نفر شروع می‌شود.

وی گفت: از کشورهایی که به این قطعنامه رای منفی دادند و سایر کشورهایی که با این قطعنامه همراهی نکردند تشکر کنم. البته رای ممتنع آمریکا و رژیم صهیونیستی را گفته‌اند که باید سخت‌تر از این می‌بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه مشترک آلمان و قطر در محکومیت حملات ایران به کشورهای منطقه و… اظهار داشت: برای ما بسیار تعجب آور و تأسف بار است. تکلیف آلمان روشن است و این کشور خیلی وقت است نشان داده در سیاست خارجی‌اش استقلال عمل و ثبات قدم ندارد.

وی افزود: طرفی که در حمله آمریکا علیه ایران درصدد توجیه آن برآمد انتظار بیشتری نمی‌رود ولی در خصوص قطر دور از انتظار بود.

بقائی ادامه داد: کشوری که شاهد است به چه شکل از پایگاه‌های مستقر در منطقه برای ضربه زدن به ایران استفاده شده است.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: همه ادعاها و اتهام‌های مطرح شده در این بیانیه از نظر ما مردود و غیرقابل پذیرش است. کاردار قطر در غیاب سفیرشان به وزارت خارجه فراخوانده و اعتراض ایران به وی ابلاغ شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی درباره ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: ما صداقت رئیس‌جمهور آمریکا را زیر سؤال نمی‌بریم شاید رهگیری کردند بعد از اینکه به هدف اصابت کرده است.

بقائی ادامه داد: شاید ایراد از موشک‌های ماست. یک مقدار بدقلق هستند و در این هفت هشت ماه بعد از تمرین‌هایی که کردند راه در رو را هم یاد گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تعدد موضع‌گیری آمریکا در خصوص میانجی‌ها گفت: یکی از اشکالات هیأت حاکمه آمریکا در این دو سال این است که هم متاقض رفتار و هم گفتارشان ضد و نقیض است. دلیلش این است در دیپلماسی جدیت ندارند.

وی افزود: دیپلماسی یعنی قائل به این باشید که دیپلماسی یعنی یک داد و ستد معقول و منصفانه. آمریکایی‌ها نشان دادند در تعاملتشان دیپلماسی را به دیکته کردن می‌فهمند.

بقائی گفت: پاکستان و در کنارش قطر تلاش‌های خودشان را ادامه می‌دهند به عنوان طرف‌هایی که نگران اوضاع هستند و اینکه این طبیعت نهاد میانجیگری است که در هر شرایطی به مساعی جمیله خود ادامه دهند.

وی در پاسخ به سؤالی گفت: من دوگانه‌ای نمی‌بینیم. ما هر اقدامی انجام داده و یا بخواهیم انجام دهیم شجاعانه اعلام می‌کنیم. اینکه طرف اروپایی مشکل‌ها در یخچال‌هایش را به ایران منتسب می‌کند آیا این قابل چسباندن به ایران است؟ این مشخص است که یک برنامه است.

بقائی ادامه داد: ادعایی که انگلیسی‌ها در خصوص فلان پایگاه بیان کردند، بی اساس است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: موظف هستیم در مواردی که طرف‌های مقابل به دنبال بدنام سازی ایران هستند و در طول جنگ هم اتفاق افتاد و ثابت هم شد پرتابه‌هایی که به برخی کشورهای منطقه پرتاب شد که مشخص شد از سوی دیگر کشورها بوده است.

وی افزود: نمونه روشن آن کاری که در خصوص عراق انجام شد.

این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: این‌ها برنامه‌هایی است برای بدنام سازی ایران و توجیه تجاوز و جنایت.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره سفر نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر به واشنگتن و مطالب منتشر شده در خصوص اینکه حامل نسخه اصلاح شده طرح هفت‌گانه ایران است، گفت: توقف جنگ در همه جبهه‌ها بخش لاینفک هر توافقی باید باشد. شما مگر می‌توانید توافقی داشته باشید که جنگ ادامه داشته باشد.

وی افزود:‌این مطالبه نشانگر مسئولیت شناسی ایران در قبال کل منطقه است. اینکه می‌گوییم توقف جنگ در همه جبهه‌ها به این معناست که ما امنیت و ثبات در منطقه را کل به هم پیوسته می‌دانیم.

بقائی ادامه داد: خواسته‌ها و مطالبات ایران مشخص و به حق است که مردم ایران از مسئولان خود انتظار دارند با جدیت و قاطعیت پیگیری کنند و وزارت خارجه هم بر همین اساس اقدام خواهد کرد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه مردم ایران و حیوان زخم خورده خطاب کردن مردم ایران عنوان کرد: ما حتما زخم خورده‌هستیم و شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید شیری که در مواجهه با کفتارها چنگ و دندان نشان داده زخم برندارد و این زخم‌ها چنگ و دندان شیر را مقاوم‌تر کرده است.

وی افزود: باید دید حیوانات زخمی چه کسانی هستند. حیوانات زخمی کسانی هستند که جنگ را باختند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات عراقچی مبنی بر اینکه چین و روسیه با تغییر دکترین هسته‌ای ایران موافق نیستند و اینکه آیا ایران برای تغییر دکترین هسته‌ای خود نیاز به رضایت این دو کشور دارد؟ گفت: می‌دانید این طور نیست. می‌دانید جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است و هر تصمیمی در رابطه با منافع و مصالح ایران بخواهد بگیرد خودش مستقل تصمیم می‌گیرد.

بقائی ادامه داد: هم ما می‌دانیم و هم دوستانمان می‌دانند ایران به موضوعاتی که به منافع ملی و امنیت ملی‌اش مربوط می‌شود خودش مستقلانه تصمیم می‌گیرد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایران شرایط و روند مذاکره با آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا چشم‌تان آب می‌خورد که به نتیجه برسد؟ اظهار داشت: چشم آب نمی‌خورد. آدمیزاد آب می‌خورد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم از میانجی‌ها و از کشورهایی که دغدغه امنیت و ثبات در منطقه دارند بخواهیم اقداماتشان را متوقف کنند. نقششان میانجی است و از طرف‌های این داستان به آنها مسئولیتی داده شده که تلاش کنند برای جلوگیری از تشدید تنش.

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: ایران در این چند دهه و در این سه چهار سال اخیر نشان داده به نهاد میانجیگری چقدر احترام می‌گذارد. هم به عمان به عنوان میانجی دوره‌های قبلی و در این دوره برای پاکستان و قطر احترام زیادی قائلیم و همکاری کردیم ولی متأسفانه طرف آمریکایی نهاد میانجی را تضعیف کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ما به خودمان اعتماد داریم و چون می‌دانیم خواسته‌هایمان بر حق است و در عین حال تجارب قبلی را از پیش چشمانمان دور نداریم. می‌دانیم آمریکا مدام نظراتشان را تغییر می‌دهد. با این اوصاف دیپلماسی راه خود را می‌رود، ولی ما با چشمان باز مراقب هستیم با هر ابزار و شیوه‌ای که در دست داریم و ظرفیت داریم از منافع خود دفاع کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره عملیاتی شدن شکستن محاصره دریایی آمریکا از سوی ایران بیان کرد: ما برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا که طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار آن تحریم‌های اقتصادی و آنچه به عنوان محاصره دریایی و اقتصادی از آن نام بردند، همه اینها تجاوز نظامی در معنای حقوقی و واقعی کلمه است.

وی افزود: ایران مجاز و محق است از هر ابزاری برای دفاع از خود و مقابله با این تعرضات استفاده کند. در سطوح عالی در خصوص ابزارهای ایران و سازوکارهای مقابله تصمیم گیری شد. طیفی از اقدامات دیپلماتیک، سیاسی و نظامی و… ولی آنچه در این چند روز مطرح شد گمانه زنی رسانه‌ای است و بعد از آن برخی کانال‌های تلگرامی و… به آن دامن زدند.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره تسلیح تروریست‌ها در داخل ایران گفت: این اقداماتشان در ادامه تحرکات مفتضحانه و شکست خورده‌ای است که در این چند دهه انجام و در این سه چهار سال گذشته تشدید کردند. دستشان برای مردم ایران رو شده است. اینکه هر روز فراخوان بدهند و… اینها نشانه استیصال است و اینکه مردم ایران را نشناخته‌اند.

وی افزود: اینها ما را مصمم می‌کند که سر و کار اینها با ایران به مثابه یک تمدن و کشور است و هم بهانه‌هایی که مطرح می‌کنند اعم از هسته‌ای و حقوق بشر، بهانه‌هایی است برای تضعیف ایران به عنوان یک ملت.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره پاکسازی سازمان ملل گفت: من را با خانم زاخارووا اشتباه گرفتید. این را از خودشان بپرسید. در خصوص اصلاح سازمان ملل دیدگاه‌ها متفاوت است. در اینکه این سازمان موفق به ایفای وظایفش نشده است، تردیدی نیست.

وی افزود: در منطقه ما سازمان ملل و شورای امنیت از صدور یک بیانیه کوتاه در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران درماند. نسل‌کشی سه ساله در غزه باعث نشد شورای امنیت کوچک‌ترین اقدامی کند. برعکس آمریکا با سوءاستفاده از شورا آن را به ابزاری برای اعمال فشار به کشورها استفاده کند.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اصلاح سازمان ملل یک مطالبه عمومی است و طبیعی است کشورها از نگاه و منظر خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.

عضو ان.پی.تی هستیم

وی در ابتدای این نشست خبری در پاسخ به سؤال مردمی درباره خروج از معاهده ان.پی.تی گفت: ایران از ۱۹۷۰ عضو معاهده منع اشاعه است. ایران آنقدر در ایفای تعهداتش ثابت قدم بود که در ۱۹۷۴ ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد و بعد از انقلاب اسلامی هم فتوای مهم رهبر شهید در منع تولید سلاح هسته‌ای صادر شد.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه معاهده منع اشاعه، معاهده مفید و خوبی است، توضیح داد: به این دلیل که سه هدف را دنبال می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است که هم با اصول ما مغایرت دارد، به این خاطر که هر سه نسل را از بین می‌برد و هم اینکه ما به این معاهده بین‌المللی متعهد هستیم.

وی ادامه داد: نکته سوم، دلیل عضویت اغلب کشورهای در حال توسعه نیز همین است، بهره‌مندی از حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است. متأسفانه کشورهای هسته‌ای، در رأس آن‌ها آمریکا و متحدانش، این معاهده را از معنا تهی کرده‌اند. عملاً کشوری که عضو این معاهده است، باید در برابر طرف‌هایی پاسخگو باشد که نه‌تنها عضو این سند نیستند، بلکه خودشان صاحب زرادخانه‌های هسته‌ای هستند. این تناقض مهمی است که ایجاد کرده‌اند، آمریکا با تبعیت از رژیم صهیونیستی.

تاکنون تصمیمی در این خصوص ابلاغ نشده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این سؤال مهمی است. گفتمانی در ایران شکل گرفته مبنی بر اینکه چرا باید با چنین وضعیتی، حضور ما در معاهده منع اشاعه تداوم داشته باشد. ما به این بحث احترام می‌گذاریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تا به امروز عضو معاهده بوده و مادامی که عضو آن است، به تعهدات مندرج در آن پایبند خواهد بود.

بقائی عنوان کرد: خیر، تاکنون تصمیمی در این خصوص ابلاغ نشده است. اما طبیعتاً ما در جریان بحث‌هایی که هم در سطح رسانه‌ها و هم در سطح نخبگانی و مردمی مطرح می‌شود، هستیم.

منبع: فارس



