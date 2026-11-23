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بانوی ملیپوش پارادوومیدانی درگذشت
بانوی ملیپوش پارادوومیدانی و دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش تابناک؛ فاطمه منوچهری بانوی ملیپوش پارادوومیدانی ایران که سابقه حضور در بازیهای پاراآسیایی هانگژو را نیز در کارنامه داشت، درگذشت.
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منوچهری که در بازیهای پاراآسیایی ناگویا در ماده پرتاب وزنه رقابت میکرد، سابقه کسب مدال برنز در رقابتهای قهرمانی آسیا-اقیانوسیه را در کارنامه داشت.
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نظرات بینندگان
عه چی شده بنده خدا
خدا رحمتش کند.
200 که کمه....300 شد تعطیل کنید
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