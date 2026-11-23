3237بازدید
توئیت مدیرعامل تلگرام درباره سری جدید بازی GTA
لیدش طولانیه پاول دورف با کنایهای جالب به بازی GTA VI ، نبود گروه تلگرامی در عملیات خلافکارانه شخصیتهای اصلی بازی را زیر سؤال برد!
به گزارش تابناک؛ پاول دوورف در توییتی نوشت: غیرواقعیترین جنبه بازی GTA VI این است که جیسون و لوسیا یک عملیات جنایی کامل را بدون استفاده از حتی یک گروه تلگرامی انجام میدهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.