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مرز شلمچه بسته شد
از ساعتی قبل مرز شلمچه به بهانه اخلال در سامانههای گمرکی از سوی عراق تا مدت نامعلومی بسته شده است.
به گزارش تابناک؛ از ساعتی قبل مرز شلمچه به بهانه اخلال در سامانههای گمرکی از سوی عراق تا مدت نامعلومی بسته شده است.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
حالا برین برای کشور دوست و برادر ورزشگاه بسازین
من الان اونجا بودم خبری نبود
زمان خوبی برای دریافت غرامت جنگ است که یک وقت خیال بد به سرشون نزنه
حالا نده میخوای چکار کنیم والا
غرامت جنگ ؟؟؟؟
باید خوابشو ببینی
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