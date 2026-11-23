از ساعتی قبل مرز شلمچه به بهانه اخلال در سامانه‌های گمرکی از سوی عراق تا مدت نامعلومی بسته شده است.

به گزارش تابناک؛ از ساعتی قبل مرز شلمچه به بهانه اخلال در سامانه‌های گمرکی از سوی عراق تا مدت نامعلومی بسته شده است.

منبع: مهر