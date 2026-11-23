حکم انفصال یک‌ساله محمد شریعتمداری از خدمات دولتی قطعی شده، حاکم شرع دیوان محاسبات ادامه فعالیت او در هلدینگ خلیج فارس را غیرقانونی دانسته و بر اجرای فوری حکم تأکید کرده؛ با این حال به نظر می رسد شریعتمداری در حال بازی با حکم قاضی و حاکم شرع است.

به گزارش تابناک، ماجرای محمد شریعتمداری و صندلی مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس حالا از یک پرونده اداری و مدیریتی فراتر رفته است. وقتی حکم انفصال یک مدیر صادر و قطعی می‌شود، درخواست اعاده دادرسی او نیز به نتیجه نمی‌رسد و حاکم شرع دیوان محاسبات شخصاً بر ضرورت اجرای فوری حکم تأکید می‌کند، دیگر موضوع فقط اختلاف بر سر یک جایگاه مدیریتی نیست؛ مسئله، اعتبار قانون و میزان پایبندی ساختار مدیریتی کشور به احکام لازم‌الاجراست.

با این حال، هنوز پرسش‌های مهمی درباره نحوه اجرای حکم، زمان دقیق واگذاری مسئولیت و وضعیت تصمیمات مدیریتی هلدینگ خلیج فارس وجود دارد؛ پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها را باید از وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت و هیئت‌مدیره این مجموعه مطالبه کرد.

از حکم انفصال تا پرونده باز!

ماجرا از رأی قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود؛ رأیی که درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری و علی‌ عسگری را رد کرد و حکم انفصال موقت یک‌ساله از خدمات دولتی را پابرجا گذاشت. ۲۶ آبان نیز سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم انفصال شریعتمداری و تأیید آن از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات خبر داد و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد.

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در ادامه، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، حکم انفصال را برای اجرا به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرد؛ اقدامی که نشان می‌داد موضوع وارد مرحله اجرایی شده اما ماجرا در همین نقطه پایان نیافت. اول آذر، صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات در گفت‌وگو با سرپرست وزارت نفت بار دیگر بر اجرای فوری حکم تأکید کرد و موضعی صریح‌تر گرفت.

او ادامه فعالیت شریعتمداری در جایگاه مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس را غیرقانونی دانست و اعلام کرد از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی وی فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد موضوع از نگاه مرجع صادرکننده تأکید بر اجرای حکم، صرفاً یک اختلاف تشریفاتی نیست و ادامه فعالیت مدیریتی می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد.

مسئولیت اجرای حکم با کیست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رحیمی، تعیین مسئولیت برای سرپرست وزارت نفت است. او تأکید کرده مسئولیت مستقیم هرگونه تأخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره، متوجه سرپرست وزارت نفت خواهد بود. این موضع، توپ را مستقیم به زمین وزارت نفت می‌اندازد. اکنون دیگر نمی‌توان موضوع را فقط به اختلافات داخلی هلدینگ یا فرایندهای معمول تغییر مدیرعامل تقلیل داد.

وزارت نفت باید به‌روشنی اعلام کند حکم در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد، چه زمانی تصدی شریعتمداری خاتمه می‌یابد و چه کسی مسئولیت اداره هلدینگ را برعهده خواهد گرفت. البته حمید بورد در واکنش به این تأکید اعلام کرده فرایند اجرای حکم در دستور کار فوری قرار دارد و جانشین شریعتمداری نیز در اسرع وقت معرفی خواهد شد اما وعده اجرای حکم با اجرای واقعی آن تفاوت دارد. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، اعلام تاریخ و نتیجه نهایی اجرای حکم است، نه تکرار اینکه موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

حساسیت‌ عجیب روی یک صندلی!

هلدینگ خلیج فارس یک شرکت معمولی نیست که تغییر مدیرعامل آن فقط یک جابه‌جایی سازمانی تلقی شود. این مجموعه از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور است و شرکت‌های زیرمجموعه آن در تولید محصولات پتروشیمی، صادرات، ارزآوری و سرمایه‌گذاری صنعتی نقش دارند. در چنین مجموعه‌ای، اعتبار تصمیمات مدیریتی، وضعیت اختیارات مدیرعامل و ثبات حقوقی امضاهای سازمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وقتی حاکم شرع دیوان محاسبات اعلام می‌کند اقدامات اداری و مالی مدیر پس از تاریخ صدور و ابلاغ حکم فاقد وجاهت قانونی است، طبیعی است که درباره تصمیمات احتمالی اتخاذشده در این بازه نگرانی ایجاد شود. آیا پس از تاریخ ابلاغ حکم، شریعتمداری همچنان اسناد و مکاتبات مدیریتی را امضا کرده؟ آیا قرارداد یا تصمیم مالی مهمی در این دوره به تصویب رسیده؟ اگر چنین اقداماتی انجام شده، وضعیت حقوقی آن‌ها چگونه بررسی خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که وزارت نفت و هیئت‌مدیره هلدینگ نمی‌توانند از کنار آنها عبور کنند.

سکوت عجیب شریعتمداری

شریعتمداری باید به‌روشنی درباره وضعیت فعلی مسئولیت خود، تاریخ ابلاغ حکم، اقدامات انجام‌شده برای اجرای آن و موضعش نسبت به تصمیم مرجع قانونی توضیح دهد. سکوت یا ابهام در چنین پرونده‌ای نه به نفع مدیرعامل است و نه به نفع مجموعه‌ای که باید با ثبات و اعتبار حقوقی اداره شود. در این پرونده، مسئولیت فقط متوجه مدیرعامل یا وزارت نفت نیست. صندوق بازنشستگی نفت و هیئت‌مدیره هلدینگ نیز در زنجیره تعیین تکلیف مدیریت قرار دارند.

اگر حکم برای اجرا به صندوق ابلاغ شده، این مجموعه باید درباره اقدامات انجام‌شده و زمان‌بندی اجرای آن توضیح دهد. هیئت‌مدیره نیز باید مشخص کند چه برنامه‌ای برای جلوگیری از خلأ مدیریتی و معرفی مدیر جایگزین دارد. نباید اجازه داد پیچیدگی ساختار مالکیتی و مدیریتی هلدینگ، به عاملی برای طولانی شدن اجرای حکم تبدیل شود. سازوکارهای اداری و شرکتی باید در خدمت اجرای قانون باشند، نه اینکه خود به مانعی در برابر آن تبدیل شوند.

آزمون دشوار وزارت نفت

پرونده شریعتمداری اکنون به آزمونی برای وزارت نفت تبدیل شده است. وزارتخانه‌ای که از یک‌سو بر اجرای حکم تأکید کرده و از سوی دیگر باید مسئولیت تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور را برعهده بگیرد. اجرای حکم نباید در میان مکاتبات، جلسات و ملاحظات مدیریتی معطل بماند. اگر هم مانع حقوقی یا اجرایی مشخصی وجود دارد، وزارت نفت باید آن را مستند و شفاف اعلام کند.

مهم‌تر اینکه هیچ مدیری، صرف‌نظر از سوابق اجرایی، جایگاه سیاسی یا اهمیت مجموعه تحت مدیریتش، نباید خود را فراتر از سازوکارهای قانونی بداند. در ساختار اقتصادی کشور، اعتبار قانون زمانی حفظ می‌شود که اجرای آن به جایگاه و نام افراد وابسته نباشد.

حکم انفصال محمد شریعتمداری قطعی شده، حاکم شرع بر اجرای فوری آن تأکید کرده و وزارت نفت نیز وعده معرفی جانشین داده است؛ پس زمان تعیین تکلیف نهایی مدیریت هلدینگ خلیج فارس چه زمانی است؟

این پرونده نباید با یک وعده دیگر درباره اجرای حکم به پایان برسد. آنچه مورد مطالبه است، اجرای مستند و قابل راستی‌آزمایی قانون، روشن شدن وضعیت اقدامات مدیریتی پس از ابلاغ حکم و معرفی مدیری است که بتواند بدون ابهام حقوقی، مسئولیت این هلدینگ بزرگ را برعهده بگیرد.