سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده اظهار کرد: صنایع فولادی کشور در سال‌های اخیر به افق‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای خود دست یافته بودند؛ اما پس از وقوع حملات و وارد آمدن آسیب به برخی از این واحدها، مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه، خوزستان و فولاد سفید دشت اقدامات گسترده‌ای برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید انجام دادند.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده اظهار کرد: صنایع فولادی کشور در سال‌های اخیر به افق‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای خود دست یافته بودند؛ اما پس از وقوع حملات و وارد آمدن آسیب به برخی از این واحدها، مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه، خوزستان و فولاد سفید دشت اقدامات گسترده‌ای برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید انجام دادند.

بازسازی فولاد مبارکه در تراز بین‌المللیوی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده برای بازسازی فولاد مبارکه در تراز بین‌المللی قابل ارزیابی است، افزود: این مجموعه و سایر شرکت‌های فولادی که در جریان حملات آسیب دیدند، توانستند با تلاش و برنامه‌ریزی، بخش عمده ظرفیت‌های آسیب‌دیده خود را به مدار تولید بازگردانند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این فرایند تصریح کرد: نقش ایمیدرو در فراهم‌کردن شرایط و پشتیبانی از روند بازسازی بسیار پررنگ بود. خوشبختانه امروز از روند بازسازی صنایع فولادی رضایت داریم و بخش عمده آسیب‌هایی که به ظرفیت تولید این مجموعه‌ها وارد شده بود، جبران شده و به مسیر تولید بازگشته‌اند.