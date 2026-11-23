شمس‌آذر قزوین با انتخاب وریا غفوری به‌عنوان سرمربی جدید، به دنبال تغییر نتایج و احیای شور فوتبال قزوین است.

به گزارش تابناک، پس از پایان همکاری با وحید رضایی و بررسی شرایط فنی تیم، مذاکرات با وریا غفوری به توافق نهایی انجامید و این چهره شناخته‌شده فوتبال ایران، هدایت سبزپوشان قزوینی را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بر عهده گرفت.

این انتخاب در مقطعی صورت می‌گیرد که شمس‌آذر برای عبور از شرایط دشوار کنونی و بهبود جایگاه خود در جدول رقابت‌ها، به انسجام، انگیزه و تمرکزی تازه نیاز دارد. مدیریت باشگاه امیدوار است با حضور غفوری و بهره‌گیری از ظرفیت بازیکنان جوان و مستعد تیم و حمایت ویژه هواداران قزوین، روند متفاوتی در ادامه فصل رقم بخورد.

از کاپیتانی استقلال تا هدایت شمس‌آذر

وریا غفوری از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران است که سال‌ها حضور در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی و ملی را در کارنامه دارد. او در دوران بازیگری، علاوه بر حضور در تیم‌هایی چون سپاهان و استقلال، به‌عنوان کاپیتان آبی‌پوشان تهران نیز فعالیت کرد و با این تیم به قهرمانی لیگ برتر در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و جام حذفی در فصل ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دست یافت. قهرمانی لیگ برتر با سپاهان در فصل ۱۳۹۴-۱۳۹۳ نیز از دیگر افتخارات او به شمار می‌رود.

سرمربی جدید شمس‌آذر همچنین سابقه ۲۸ بازی ملی با پیراهن تیم ملی ایران را دارد و حضور در جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ از جمله تجربیات بین‌المللی او محسوب می‌شود.

غفوری پس از پایان دوران بازیگری، مسیر مربیگری را با حضور در کادر فنی استقلال دنبال کرد و در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به جمع دستیاران ریکاردو ساپینتو پیوست. او پس از جدایی سرمربی پرتغالی، مسئولیت هدایت موقت استقلال را در دیدار مقابل مس رفسنجان بر عهده گرفت و موفق شد در نخستین تجربه رسمی خود در جایگاه سرمربی، پیروزی یک بر صفر را به دست آورد.

اکنون غفوری با پذیرش مسئولیت هدایت شمس‌آذر، وارد مرحله تازه‌ای از دوران مربیگری خود می‌شود؛ مسئولیتی که در شرایط حساس جدول لیگ برتر، با انتظارات و چالش‌های متفاوتی همراه خواهد بود.

باشگاه شمس‌آذر قزوین همواره تلاش کرده با تکیه بر استعدادهای جوان، روحیه جنگندگی و حمایت مردم استان، جایگاه خود را در فوتبال ایران تثبیت کند. حضور وریا غفوری فرصتی تازه برای ادامه این مسیر و ایجاد فضایی متفاوت در مجموعه تیم و میان هواداران خواهد بود.

شمس‌آذر در این مقطع بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تلاش و همراهی نیاز دارد. باشگاه امیدوار است حضور سرمربی جدید، انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ایجاد کند و زمینه‌ساز بازگشت نتایج مطلوب و روزهای پرنشاط به ورزشگاه سردار آزادگان باشد.

از مردم فوتبال‌دوست قزوین و هواداران وفادار شمس‌آذر نیز دعوت می‌شود با حمایت از تیم در این مقطع تازه، بار دیگر سکوهای ورزشگاه را به پشتوانه‌ای برای بازیکنان و کادر فنی تبدیل کنند.

باشگاه فرهنگی ورزشی شمس‌آذر قزوین ضمن خوشامدگویی به وریا غفوری، برای سرمربی جدید خود در این مسئولیت آرزوی موفقیت دارد و امیدوار است با تلاش مجموعه باشگاه، حمایت هواداران و همراهی مردم استان، روزهای بهتری برای فوتبال قزوین رقم بخورد.