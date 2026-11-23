در شهری که میمون‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم شده اند، تصویر دختری نوجوان با یک تفنگ بادی در دست، روایت متفاوتی از همزیستی پرتنش انسان و حیات وحش را به ثبت رسانده است.

دختری که برابر میمون‌ها، تفنگ به دست گرفت

به گزارش تابناک؛ تصویری جالب از یک دختر دانش آموز در شهر لوپبوری تایلند، او را در حالی نشان می‌دهد که با در دست داشتن یک تفنگ ایرسافت، از خوراکی‌های خریداری شده خود در برابر میمون‌ها محافظت می‌کند. این عکس سال ۲۰۲۳ ثبت شده است اما همچنان در شبکه‌های اجتماعی پربازدید است.

لوپبوری به جمعیت قابل توجه میمون‌های ماکاک دم بلند شهرت دارد. این حیوانات آزادانه در خیابان‌های شهر رفت وآمد می‌کنند و گاهی برای به دست آوردن غذا به سراغ رهگذران می‌روند. سرقت خوراکی‌ها، ورود به مغازه‌ها و خانه‌ها و حتی حمله به مردم از جمله مشکلاتی است که ساکنان این شهر با آن روبه رو هستند.

افزایش درگیری میان مردم و میمون‌ها باعث شده مقام‌های محلی تایلند برای کنترل جمعیت این حیوانات اقدام کنند. در سال ۲۰۲۴ نیز برنامه هایی برای به دام انداختن، عقیم سازی و انتقال بخشی از میمون‌ها به مناطق کنترل شده اجرا شد.

ایرسافت نوعی تفنگ تفریحی است که با استفاده از هوای فشرده یا سازوکارهای مکانیکی، گلوله‌های پلاستیکی کوچک شلیک می‌کند و نباید آن را با سلاح گرم واقعی اشتباه گرفت.

منبع: عصرایران



