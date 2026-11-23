در مطالعه دانشگاه استونی بروک، پژوهشگران با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی و روش‌های ردیابی، جابه جایی مایعات در مغز جوندگان بیهوش را در سه وضعیت خوابیده به پهلو، پشت و شکم بررسی کردند.

به گزارش تابناک؛ وضعیت بدن هنگام خواب ممکن است بر فعالیت مسیر گلیمفاتیک مغز تاثیر بگذارد؛ سامانه ای که در جابه جایی مایع مغزی نخاعی و دفع برخی مواد زائد متابولیک نقش دارد. پژوهشی که در سال ۲۰۱۵ در مجله علوم اعصاب منتشر شد، نشان داد خوابیدن به پهلو در مقایسه با خوابیدن روی شکم یا پشت، با عملکرد بهتر این مسیر در جوندگان همراه است.

مسیر گلیمفاتیک چیست؟

مغز برای حفظ عملکرد طبیعی خود باید مواد زائد حاصل از فعالیت سلول‌های عصبی را دفع کند. مسیر گلیمفاتیک شبکه ای از فضاهای اطراف عروق مغزی است که به گردش مایع مغزی نخاعی در بافت مغز و انتقال برخی مواد زائد کمک می‌کند. پروتئین هایی مانند آمیلوئید بتا و تاو نیز از جمله موادی هستند که در ارتباط با این سامانه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

پژوهش‌های جدیدتر نیز به بررسی ارتباط خواب و عملکرد سامانه گلیمفاتیک ادامه داده اند. در مطالعه ای در سال ۲۰۲۵، وضعیت خواب و شاخص‌های تصویربرداری مغزی در ۷۲ فرد سالمند بررسی شد. پژوهشگران میان کیفیت خواب، شاخص‌های مرتبط با عملکرد سامانه گلیمفاتیک و برخی معیارهای حافظه ارتباط مشاهده کردند. مطالعه دیگری در همان سال، با مقایسه ۳۲ فرد مبتلا به بی خوابی و ۱۰ فرد سالم، تفاوت هایی را در روند خروج ماده حاجب از بعضی نواحی مغز گزارش کرد. این یافته‌ها احتمال ارتباط کیفیت خواب با عملکرد این سامانه را تقویت می‌کنند، اما به معنای اندازه گیری مستقیم پاکسازی مواد زائد یا اثبات رابطه علت و معلولی نیستند.

یک مقاله مروری منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز شواهد موجود درباره عملکرد سامانه گلیمفاتیک در انسان را بررسی کرده است. بر اساس این مرور، با وجود پیشرفت پژوهش‌ها درباره نقش خواب در جابه جایی مایعات مغزی، هنوز شواهد کافی از مطالعات کنترل شده انسانی وجود ندارد که نشان دهد خوابیدن به پهلو در مقایسه با سایر وضعیت‌ها، پاکسازی مواد زائد از بافت مغز را افزایش می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان خوابیدن به پهلو را روشی اثبات شده برای پیشگیری از آلزایمر یا پارکینسون دانست.

پژوهش درباره وضعیت خواب

در مطالعه دانشگاه استونی بروک، پژوهشگران با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی و روش‌های ردیابی، جابه جایی مایعات در مغز جوندگان بیهوش را در سه وضعیت خوابیده به پهلو، پشت و شکم بررسی کردند. نتایج نشان داد انتقال مواد در مسیر گلیمفاتیک در وضعیت پهلو بهتر انجام می‌شود.

با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که برای بررسی این یافته در انسان به مطالعات بیشتری نیاز است. تفاوت‌های ساختاری و فیزیولوژیک میان انسان و جوندگان اجازه نمی‌دهد نتایج این آزمایش را مستقیما به انسان تعمیم دهیم.

آیا خوابیدن به پهلو از آلزایمر پیشگیری می‌کند؟

خیر؛ شواهد موجود چنین نتیجه ای را ثابت نکرده اند. اگرچه اختلال در دفع مواد زائد مغزی و تجمع پروتئین هایی مانند آمیلوئید بتا در پژوهش‌های مربوط به بیماری آلزایمر و برخی بیماری‌های عصبی اهمیت دارد، هنوز مشخص نیست تغییر وضعیت خواب بتواند خطر ابتلا به این بیماری‌ها را کاهش دهد.

خواب کافی و باکیفیت برای سلامت مغز اهمیت دارد، اما لازم نیست افراد صرفا با هدف پیشگیری از آلزایمر یا پارکینسون وضعیت خواب خود را تغییر دهند. انتخاب حالت خواب باید با توجه به راحتی فرد و مشکلاتی مانند رفلاکس یا اختلالات تنفسی هنگام خواب انجام شود. این مطلب به منزله تشخیص پزشکی نیست و صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده است.

منبع: عصرایران



