به گزارش تابناک؛ اگر به دنبال گزینه‌ای سیرکننده هستید که به سلامت بلندمدت شما نیز کمک کند، یک انتخاب بسیار ساده که ارزش امتحان کردن را دارد پاپ‌کورن (ذرت بوداده) است که بدون روغن اضافی (با هوای داغ) تهیه شده باشد. متخصصان سرطان معتقدند این خوراکی می‌تواند به دریافت بیشتر غلات کامل و فیبر کمک کند؛ دو ترکیبی که با کاهش خطر ابتلا به برخی انواع سرطان مرتبط هستند.

اگرچه هیچ ماده غذایی خاصی به تنهایی نمی‌تواند از سرطان پیشگیری کند، اما تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف منظم غلات کامل و غذاهای سرشار از فیبر ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ (کولورکتال) کمک کند.

به همین دلیل است که کارشناسان توصیه می‌کنند یک کاسه کوچک پاپ‌کورن تهیه‌شده با هوای داغ را میل کنید که با کمی سبزیجات معطر یا مقدار اندکی روغن زیتون طعم‌دار شده باشد.

پاپ‌کورن؛ منبعی سرشار از فیبر و غلات کامل

شاید وقتی به فکر پیشگیری از سرطان می‌افتید، پاپ‌کورن اولین چیزی نباشد که به ذهنتان می‌رسد؛ اما به دلیل دارا بودن غلات کامل و فیبر، افزودنی ارزشمندی برای برنامه میان‌وعده‌های شماست.

یکی از مهم‌ترین مزایای تغذیه‌ای پاپ‌کورن، فیبر موجود در آن است که نقش بسزایی در حفظ سلامت دستگاه گوارش ایفا می‌کند. دکتر «آمار رواری» ، پزشک متخصص و عضو انجمن‌های تخصصی سرطان‌شناسی، توضیح می‌دهد که وجود فیبر و غلات کامل در پاپ‌کورن، آن را به میان‌وعده‌ای بسیار مفید تبدیل می‌کند. او می‌گوید: «مهم‌ترین ویژگی آن، محتوای فیبر و غلات کامل موجود در آن است.»

فیبر به تنظیم حرکات روده و حرکت مواد زائد در طول دستگاه گوارش کمک می‌کند. دکتر رواری می‌افزاید: «بخشی از فیبر غذایی توسط باکتری‌های روده تخمیر شده و به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه از جمله "بوتیرات" تبدیل می‌شود. این ماده تأثیراتی بر سلول‌های روده بزرگ دارد که می‌تواند به محافظت در برابر بروز سرطان کمک کند.»

برخلاف بسیاری از میان وعده‌های سنتی، پاپ کورن یک غلات کامل است، به این معنی که حاوی هر سه بخش غلات است: سبوس، جوانه و آندوسپرم. غلات کامل فیبر، ویتامین‌ها، مواد معدنی و چندین ترکیب گیاهی مفید را فراهم می‌کنند که از سلامت کلی پشتیبانی می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که خوردن غلات کامل بیشتر ممکن است به محافظت در برابر برخی سرطان‌ها کمک کند.

گاهی اوقات، انتخاب یک میان وعده مغذی به همان اندازه که به مواد مغذی موجود در آن بستگی دارد، به آنچه از آن لذت می‌برید نیز مربوط می‌شود. یک کاسه پاپ کورن هواپز، تردی رضایت‌بخشی را ارائه می‌دهد و بدون نیاز به آماده‌سازی زیاد، مقدار زیادی از آن را به شما می‌دهد. فیبر آن همچنین می‌تواند به افزایش سیری کمک کند و آن را به گزینه‌ای عملی برای زمانی که عصرها گرسنه هستید، تبدیل می‌کند.

با این حال، برخی از شرایط سلامتی و محدودیت‌های غذایی ممکن است آن را برای برخی افراد، کمتر مناسب کند، به خصوص برای افرادی که علائم گوارشی دارند یا تحت درمان سرطان هستند. ریواری می‌گوید: «افرادی که رژیم غذایی کم فیبر برایشان تجویز شده است، باید از پاپ کورن اجتناب کنند، مگر اینکه پزشک شان، خلاف آن را بگوید.»

اگرچه پاپ‌کورن می‌تواند بخشی از یک الگوی غذایی مغذی باشد، اما پیشگیری از سرطان فراتر از انتخاب یک میان‌وعده است. عادات کلی غذایی، فعالیت بدنی و سایر عوامل سبک زندگی، نقش بسیار پررنگ‌تری در حفظ سلامت درازمدت ایفا می‌کنند.