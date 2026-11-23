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دستیار رهبر انقلاب: از تنگه هرمز درس بگیرید
محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.
به گزارش تابناک، محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منافع ژئوپلیتیک ایران در منطقه خط قرمز ماست و اجازه دور زدن آن را نخواهیم داد.
وی تأکید کرد: از تنگه هرمز درس بگیرید.
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نظرات بینندگان
با ساخت سلاح هسته ای خط قرمز رو معتبر تر کنید
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