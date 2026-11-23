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سهام انویدیا منفجر شد! + نمودار
سهام انودیا منفجر شد!
به گزارش تابناک، پس از اعلام هیئت مدیره مبنی بر بازگشت جنسن هوانگ به عنوان مدیرعامل، سهام انویدیا تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافت!
نمودار رشد این سهام را پس از بازگشت جنسن هوانگ مشاهده میکنید.
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نظرات بینندگان
همین مسخره بازی رو ترامپ و دار و دسته کلاهبردارش با دنیا دارن در میارن...سیری ناپذیرهای حقه باز
خوب. به نظر من کلش یک بازی بود برای همین افت سهام و سپس جهش.
یک مدیر لایق آینده نگر جذب کننده نیروهای متخصص در مدیریت بلند مدت شرکت وقدرت تصمیم گیری در لحظه های حساس میتونه یک شبه یک شرکت به اینجا برسونه اسم طرف آمده جلوتر از خودش پیشرفت برکت برای سهام داران به ارمغان آورده
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