به گزارش تابناک، پس از اعلام هیئت مدیره مبنی بر بازگشت جنسن هوانگ به عنوان مدیرعامل، سهام انویدیا تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافت!

نمودار رشد این سهام را پس از بازگشت جنسن هوانگ مشاهده می‌کنید.