یک رستوران‌دار آلمانی با تنظیم شیفت‌های کاری کارکنان زن بر اساس دوره قاعدگی، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این ابتکار در حالی مطرح شده که بر اساس یک پژوهش تازه، ۶۳ درصد زنان شاغل در آلمان می‌گویند دردها و مشکلات ناشی از قاعدگی بر توانایی آن‌ها در انجام وظایف شغلی تاثیر می‌گذارد.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، پیتر بروتشر، صاحب رستوران «شلوس‌کلر» در شهر باد هیندلانگ ایالت بایرن آلمان، شیفت‌های کاری کارکنان زن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که در روزهای مواجهه با درد شدید قاعدگی مجبور به کار نباشند.

این رستوران‌دار در اینستاگرام اعلام کرده است که سال‌هاست کارکنانی را که از دردهای شدید قاعدگی رنج می‌برند، بدون بحث و مخالفت برای دو تا چهار روز از برنامه کاری خارج می‌کند.

او معتقد است گرفتگی عضلات، حالت تهوع و مشکلات گردش خون، به‌ویژه در مشاغل دشواری مانند رستوران‌داری که مستلزم ایستادن طولانی، حمل ظروف سنگین و فعالیت مداوم است، باید جدی گرفته شوند.

بروتشر می‌گوید هرچند برخی افراد این رویکرد را به تمسخر گرفته‌اند، تجربه مشکلات یکی از همکارانش او را به تغییر برنامه‌ریزی شیفت‌های کاری ترغیب کرده است.

البته این اقدام لزوما به معنای اعطای مرخصی اضافی با حقوق نیست؛ کارکنان می‌توانند شیفت‌های خود را به هفته دیگری منتقل کنند.

۶۳ درصد زنان با مشکلات قاعدگی در محیط کار مواجه‌اند

پژوهش تازه موسسه تحقیقات اشتغال آلمان (IAB) نشان می‌دهد ۶۳ درصد زنان شاغل به دلیل مشکلات قاعدگی در انجام وظایف روزانه محدودیت دارند و ۲۳ درصد این محدودیت‌ها را شدید ارزیابی می‌کنند.

این پژوهش در بهار ۲۰۲۶ با مشارکت ۲۱۰۷ زن شاغل ۲۵ تا ۵۵ ساله انجام شده است.

با وجود این مشکلات، تنها ۱۳ درصد شرکت‌کنندگان طی شش ماه دست‌کم یک روز کامل به دلیل قاعدگی غیبت کرده‌اند. حتی ۵۶ درصد زنانی که مشکلات شدید داشته‌اند، هیچ روزی غیبت نکرده‌اند.

پژوهشگران این وضعیت را «حضور در محل کار با وجود بیماری یا ناراحتی جسمی» می‌نامند که می‌تواند بهره‌وری و تمرکز کارکنان را کاهش دهد.

نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد اگرچه بیش از ۸۰ درصد زنان معتقدند مشکلات قاعدگی نباید در محیط کار پنهان شود، ۶۴ درصد خودشان این مشکلات را مخفی می‌کنند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان نگران‌اند که بیان این موضوع باعث شود کارفرمایان آنان را کم‌توان‌تر ارزیابی کنند.

پژوهشگران دانشگاه گوته فرانکفورت نیز خواستار انعطاف بیشتر در ساعات کاری، امکان دورکاری و افزایش آگاهی درباره مشکلات قاعدگی شده‌اند؛ هرچند تاکید دارند اثربخشی این اقدامات نیازمند تحقیقات بیشتر است.

قوانین حمایتی در اسپانیا و پرتغال

برخی کشورهای اروپایی حمایت‌های قانونی مشخصی در این زمینه ایجاد کرده‌اند.

در اسپانیا از ژوئن ۲۰۲۳ زنان مبتلا به مشکلات قاعدگی ناتوان‌کننده می‌توانند با گواهی پزشکی از مرخصی استعلاجی ویژه با حمایت مالی دولت استفاده کنند.

پرتغال نیز از آوریل ۲۰۲۵ به زنان مبتلا به آندومتریوز یا آدنومیوزِ تأییدشده پزشکی اجازه داده است تا سه روز متوالی در ماه با حقوق غیبت کنند.

در آلمان، برخلاف این کشورها، مقررات عمومی مرخصی استعلاجی برای مشکلات ناشی از قاعدگی اعمال می‌شود.

تجربه این رستوران آلمانی نشان می‌دهد انعطاف در برنامه کاری می‌تواند راهی برای کاهش فشار بر کارکنان باشد؛ اما موفقیت چنین ابتکارهایی به اعتماد متقابل و اطمینان زنان از اینکه بیان مشکلات جسمی به موقعیت شغلی آنان آسیب نمی‌زند، بستگی دارد.