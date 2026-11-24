به گزارش تابناک؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۱ در وضعیت قابل قبول قرار داد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۳ روز هوای قابل قبول، ۳۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز هوای پاک و ۴ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک» ، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط» ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس» ، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم» ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

















