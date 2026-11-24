گروه استان‌ها ـ نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی خراسان رضوی در نشستی با رئیس‌جمهور، از ضرورت مهار تورم و رسیدگی به مسائل استان تا تحقق وفاق ملی، حقوق اجتماعی و مشارکت احزاب در تصمیم‌گیری‌ها سخن گفتند.





به گزارش خبرنگار تابناک در خراسان رضوی، در نشست پیشکسوتان و فعالان سیاسی خراسان رضوی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز حضور داشتند. در این نشست، نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی، نحوه مشارکت احزاب در تصمیم‌گیری‌ها و چالش‌های خراسان رضوی مطرح کردند.

انتقاد از کم‌توجهی به احزاب و فعالان سیاسی استان

محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی و رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در خراسان رضوی با انتقاد از کم‌توجهی به احزاب و فعالان سیاسی استان گفت: هنوز این گلایه در میان رؤسای ستادهای انتخاباتی جریان‌های مختلف سیاسی استان باقی مانده است که هنگام سفر رئیس‌جمهور به مشهد، نمایندگان و مسئولان ستادهای انتخاباتی به نمایندگی از اعضای خود مورد توجه قرار نمی‌گیرند و فرصتی برای همراهی و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور به آنان داده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی یکی از استان‌های تعیین‌کننده کشور است که می‌تواند و می‌توانست در حوزه‌های تجارت، صنعت، کشاورزی و مدیریت، خط مقدم توسعه کشور باشد، به ضرورت برقراری ارتباط مستمر میان مدیریت استان و فعالان سیاسی اظهار کرد: استاندار خراسان رضوی هر هفته جلسات اقتصادی برگزار می‌کند، اما چرا نباید جلسات منظمی نیز با فعالان سیاسی استان داشته باشیم تا بتوانیم دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کنیم؟ همان‌طور که یکشنبه‌های اقتصادی به‌صورت منظم برگزار می‌شود، انتظار داریم جلسات ثابتی نیز با حضور معاون سیاسی استانداری و فعالان سیاسی برگزار شود تا مسائل و دیدگاه‌های آنان به استاندار منتقل شود. در بسیاری از استان‌های کشور، نمایندگان احزاب و دست‌کم اعضای هیئت‌رئیسه خانه احزاب در جلسات شورای اداری استان دعوت می‌شوند، اما در خراسان رضوی حتی یک‌بار نیز چنین فرصتی برای فعالان سیاسی فراهم نشده است.

مطالبه شفافیت درباره موانع فعالیت سیاسی در استان

جوادی‌حصار با انتقاد از موانع موجود در مسیر فعالیت و مشارکت سیاسی در استان گفت: وقتی برای پیگیری مسائل به مسئولان مراجعه می‌کنیم، هر بار به دلیلی از جمله نبود موافقت نماینده، امام جمعه، حراست یا ملاحظات امنیتی با درخواست‌ها مخالفت می‌شود؛ در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که جایگاه استانداری و فرمانداری در مدیریت امور استان چیست؟ اگر قرار باشد همه تصمیم‌ها را یک نفر دیگر بگیرد، پس جایگاه و نقش سایر مدیران و فعالان سیاسی چه خواهد بود؟ من با صدای بلند خطاب به مسئولان امنیتی می‌گویم اگر ملاحظات و محدودیت‌هایی وجود دارد، صریح اعلام کنند تا تکلیف فعالان سیاسی روشن باشد؛ چراکه ما نیز در مسیر مقابله با فتنه و حفظ امنیت جامعه همراه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در دوره مسئولیت رئیس‌جمهور و استاندار، سهم و جایگاه نیروهای سیاسی و اعضای ستادهای انتخاباتی در مدیریت استان بیشتر شود و دست‌کم تعدادی از فرمانداران و مدیران شهرستانی از میان نیروهای این ستادها انتخاب شوند، چراکه در شرایط فعلی حتی در انتخاب برخی مدیران شهرستانی نیز نمایندگان و نیروهای سیاسی مرتبط با دولت نقشی ندارند.

تأکید حزب مؤتلفه بر اجرای سیاست‌های ابلاغی و عدالت اقتصادی

در ادامه، حمیدرضا ترقی، معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با قدردانی از مواضع انقلابی رئیس‌جمهور در سازمان ملل و تلاش‌های دولت برای توسعه عدالت اقتصادی و آموزشی، اصلاح سبک زندگی مردم، مدیریت مصرف انرژی و حرکت به سمت حکمرانی مسجدمحور و محله‌محور، اظهار کرد: شما وارث مشکلات زیرساختی، رفتاری و رویکردی هستید که طی چند دهه گذشته به عدم اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی امامین انقلاب و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ عمومی منجر شده است.

ترقی با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی گفت: در حالی که می‌توانستیم و همچنان می‌توانیم با وجود دشمنان خارجی و داخلی، همانند دوران حکومت ۱۰ ساله پیامبر اکرم (ص) ، جامعه را اسلامی و تمدن نوین اسلامی را بنا کنیم، برخی با این رویکرد که رهنمودهای رهبری را بشنوند اما در عمل کار خود را انجام دهند و کسانی که سیاست‌ها و توصیه‌های امامین انقلاب را فصل‌الخطاب نمی‌دانستند، سال‌هاست کشور را در بن‌بست مذاکره با دشمن، بن‌بست اقتصاد لیبرالیستی بدون عدالت، آزادی غیرمقید به ارزش‌های دینی و فقدان نگاه تمدنی اسلامی متوقف کرده‌اند و حرکت کشور در مسیر فرایند انقلاب را کند کرده‌اند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و اعتقادی کشور بیان کرد: ما بهترین مردم تاریخ را داریم و از بهترین مکتب انسان‌ساز و جامعه‌ساز برخورداریم؛ مکتبی که حتی دشمنان ما برای شناخت رمز پیشرفت آن، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های متعددی ایجاد کرده‌اند. ظرفیت‌های متنوع کشورمان که رهبر شهید در بیانیه گام دوم انقلاب برشمردند، هر انسانی را به وجد و افتخار می‌آورد. ملت‌های مستضعف و آزاده دنیا از اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران به آینده بشریت امیدوار شده‌اند و ملت‌های بسیاری از طاغوت و کفر فاصله گرفته و به سوی حق، عدالت، معنویت و اصلاح سیاسی مبتنی بر تشیع تمایل پیدا کرده‌اند.

هشدار درباره تأثیر گرانی بر سرمایه اجتماعی نظام

معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: با وجود این دستاورد عظیم و گران‌سنگ، اجازه ندهید معیشت مردم که از سوی برخی سودجویان برای مقاصد سیاسی به گروگان گرفته شده است، سرمایه اجتماعی نظام را کاهش دهد. اجازه ندهید قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در کشور به دست قیمت‌سازانی بیفتد که موجودیتشان در افزایش قیمت‌ها و گران‌سازی خدمات است. همچنین اجازه ندهید چهره معنوی و اخلاقی و عفیفانه جامعه اسلامی با ولنگاری، برهنگی و منکرات وارداتی و سازمان‌یافته دشمن مخدوش شود و جمهوری اسلامی از جایگاه الهام‌بخشی خود در جهان تنزل پیدا کند.

مطالبه مهار تورم و عبور از دوقطبی مقاومت و مذاکره

همچنین قاسمعلی خدابنده، دبیر حزب اعتدال و توسعه در خراسان رضوی عملکرد دولت در یک سال گذشته را با توجه به شرایط دشوار کشور قابل قبول عنوان کرد و گفت: کشور در این مدت با جنگ نظامی و اقتصادی، تحریم و محاصره دریایی، زمینی و هوایی مواجه بود، با این حال تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی به‌خوبی انجام شد و با وجود همه تنگناها، کمبود کالاهای اساسی در کشور احساس نشد. البته افزایش قیمت‌ها و تورم، معیشت بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرده و لازم است دولت با جدیت بیشتری برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از دوقطبی‌سازی مقاومت و مذاکره اظهار کرد: دستاوردهای مقاومت مردم و جانفشانی نیروهای مسلح باید در عرصه دیپلماسی و مذاکره تثبیت شود و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین مذاکره و دیپلماسی به مفهوم تسلیم شدن نیست، بلکه به معنای تثبیت دستاوردهای مقاومت کشور است، همان‌طور که مقاومت نیز به معنای جنگ‌طلبی و جنگ‌افروزی نیست. دولت باید در تبیین این مفهوم پیش‌قدم شود و حمایت و دفاع از مجاهدان عرصه دیپلماسی به همان اندازه اهمیت دارد که حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی اهمیت دارد؛ چراکه هر دو در راستای خواست و تصمیم نظام، حاکمیت و مردم حرکت می‌کنند. از این دوقطبی‌سازی باید عبور کرد، زیرا وضعیت عدم قطعیت و شرایط نه جنگ و نه صلح، فضایی ملال‌آور و خسته‌کننده ایجاد کرده و بسیاری از مردم را در بلاتکلیفی قرار داده است؛ از این رو تلاش دولت با همراهی و همکاری ارکان نظام برای عبور از این وضعیت ضروری و مورد انتظار است.

درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم و گلایه از بی‌توجهی به احزاب

خدابنده با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت توجه به حقوق‌بگیران ثابت افزود: افزایش قیمت‌ها و تورم، هزینه‌های زندگی روزمره را چند برابر کرده و تأمین مخارج برای بسیاری از مردم، به‌ویژه کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، دشوار و گاهی غیرممکن شده است. با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم سالانه که تاکنون محقق نشده، انتظار داریم این موضوع در بودجه سال آینده مورد توجه دولت قرار گیرد. حزب اعتدال و توسعه با بهره‌مندی از نیروهای متخصص، مجرب، علمی و دانشگاهی و با اعتقاد به وفاق ملی و انسجام اجتماعی، از حامیان رئیس‌جمهور در انتخابات بوده، اما متأسفانه در دولت و به تبع آن در استان‌ها، با وجود شایستگی نیروهای این حزب، توجهی به آنان نشده است؛ از حمایت و رأی خود به رئیس‌جمهور پشیمان نیستیم، اما گلایه‌مندیم.

تأکید بر بازسازی اعتماد عمومی و مشارکت همه جریان‌های سیاسی

آرش ضیائی، رئیس جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ـ ایرانی، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، صرفاً امکانات اقتصادی، توان نظامی یا ظرفیت‌های فناورانه نیست، بلکه میزان اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری و باور آنان به اثربخشی مشارکت اجتماعی است. اگر میان مردم و ساختار تصمیم‌گیری فاصله ایجاد شود، حتی بهترین برنامه‌های دولت نیز در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور، شما رئیس‌جمهور تمام ملت ایران، حتی ۴۷ درصدی هستید که به شما رأی نداده‌اند، نه فقط رئیس‌جمهور یک جریان سیاسی یا گروهی از حامیان انتخاباتی خود. همه احزاب و تشکل‌های سیاسی، از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تا نیروهای مستقل، منتقد و مجموعه‌های انقلابی و مردمی، باید فرصت مشارکت، ارائه دیدگاه‌ها و ایفای نقش داشته باشند. سرمایه اجتماعی تنها با سخنان رئیس‌جمهور ساخته نمی‌شود و تمام مجموعه دولت در شکل‌گیری یا تضعیف آن نقش دارند.