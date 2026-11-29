گروه استان‌ها - نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اعلام کرد که جلسات متعددی برای تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز جهت جبران خسارات، تعمیر تجهیزات و بازگشت این واحدها به چرخه تولید برگزار شده و تعدادی از این واحدها، از ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلاتی فراهم‌شده دولت بهره‌مند شده‌اند.

«رضا صدیقی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان آذربایجان‌شرقی ، در خصوص حمایت از صنایع آسیب‌دیده استان به علت جنگ رمضان، اظهار کرد: از زمان بروز خسارات ناشی از جنگ رمضان، بازدیدهای متعددی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده استان داشته‌ایم و مسائل و نیازهای این مجموعه‌ها را هم در سطح استان و هم در مرکز پیگیری کرده‌ایم.

جبران خسارات صنایع آسیب‌دیده در جنگ

وی افزود: در همین راستا، جلسات متعددی برای تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز جهت جبران خسارات، تعمیر تجهیزات و بازگشت این واحدها به چرخه تولید برگزار کرده‌ایم. خوشبختانه تعدادی از واحدهای آسیب‌دیده نیز از ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلاتی فراهم‌شده دولت بهره‌مند شده‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: بنده با توجه به سابقه فعالیت در بخش صنعت، از ابتدای دوران نمایندگی، احیای جایگاه صنعتی تبریز را از اولویت‌های خود قرار داده‌ام و پیگیری مسائل صنایع استان به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ محدود نمی‌شود.

وی با بیان اینکه واگذاری یک شرکت بزرگ صنعتی تبریز به بخش خصوصی نیز در جریان سفر رئیس‌جمهور به این شهر، متوقف شد تا ابتدا از محل دارایی‌های خود شرکت، نوسازی و بهسازی خطوط تولید و به‌روزرسانی تجهیزات آن دنبال شود، ادامه داد: پس از آن، در صورت ضرورت، درباره نحوه واگذاری این شرکت تصمیم‌گیری شود. هدف ما صیانت از ظرفیت‌های صنعتی موجود و بازگرداندن تبریز به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور است.





صدیقی در خصوص موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس در خصوص ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدا دو مطالبه اساسی داشته‌ایم: نخست، پرداخت مستقیم حقوق این نیروها از سوی دولت و حذف شرکت‌های واسطه و دوم، انعقاد قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی.

وی در ادامه یادآور شد: برای تحقق این مطالبات، جلسات متعددی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، هم به‌صورت شخصی و هم از طریق کمیسیون اجتماعی برگزار کرده‌ایم.

پیگیری اختصاصی سهیمه‌های بیمه‌ایِ کارگران ساختمانی و قالیبافان

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس همچنین در خصوص بیمه قالیبافان عنوان کرد: پیگیری مسائل بیمه‌ای قالیبافان و در کنار آن، کارگران ساختمانی از موضوعاتی است که به‌جد دنبال کرده‌ایم. در جریان بررسی بودجه سال گذشته تلاش کردیم اعتبار لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای این دو گروه پیش‌بینی شود، اما دولت به دلیل محدودیت منابع مالی با تامین اعتبار مورد نیاز موافقت نکرد.

وی ادامه داد: از این‌رو، مسیر پیگیری اختصاص سهمیه‌های بیمه‌ای را دنبال کردیم تا بخشی از متقاضیان پشت نوبت نیز بتوانند از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند. هرچند این اقدام به معنای حل کامل مشکل نیست، اما می‌تواند از تداوم انتظار بخشی از این قشر زحمتکش بکاهد.

صدیقی، همچنین گفت: ما معتقدیم قالیبافان و کارگران ساختمانی که سهم مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارند، نباید به دلیل محدودیت‌های اعتباری و اداری از حق برخورداری از تامین اجتماعی محروم بمانند و این موضوع را تا گسترش پوشش بیمه‌ای آنان پیگیری خواهیم کرد.