گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت دوشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا پایان هفته با کاهش دما، بارندگی و وزش باد در استان همراه خواهد بود.

«محمد دادرس» مدیرکل هواشناسی گیلان در گفتگو با خبرنگار تابناک در گیلان ، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد جریانات جوی کم‌وبیش پایدار تا اواسط هفته در منطقه مستقر خواهد بود.

وی، افزود: در این مدت، آسمان گیلان غالباً کمی ابری تا نیمه‌ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق نیز وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های موقتی در استان بیان کرد: طی این بازه زمانی، در برخی نقاط بارش‌های پراکنده نیز رخ خواهد داد.

دادرس از تغییر شرایط جوی استان با ورود سامانه بارشی جدید خبر داد و گفت: این سامانه از اواخر وقت دوشنبه وارد گیلان می‌شود و با تقویت فعالیت آن تا پایان هفته، افزایش ابر، مه‌آلودگی، کاهش دما، وزش باد و بارندگی در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

وی، ادامه داد: در زمان فعالیت این سامانه، بارندگی و رعدوبرق در برخی ساعات رخ می‌دهد و شدت بارش‌ها در بعضی مناطق قابل‌توجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به کاهش دما از روز سه‌شنبه، تصریح کرد: با سردتر شدن هوا، بارش برف در ارتفاعات استان نیز آغاز می‌شود.

دادرس با تاکید بر احتمال تغییر نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های جوی بر اساس آخرین نقشه‌های دریافتی تهیه شده است و در صورت تغییر الگوهای جوی، اصلاحات احتمالی پیش‌بینی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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