||14:02
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت
141بازدید

پوستر متقاوت تراکتور برای دیدار امشب مقابل نفتچی

تراکتور با انتشار پوستری متفاوت و حضور سه مدافع خود در یک قایق تندرو، به استقبال دیدار با نفتچی فرغانه رفت.

کد خبر: 100000138تاریخ انتشار: 141 بازدید

۱۴۰۵۰۷۳۰۱۹۰۶۰۹۸۲۰۳۸۶۷۸۷۸۴

به گزارش تابناک؛ تراکتور با انتشار پوستری خاص، به استقبال دیدار مقابل نفتچی فرغانه رفت.

محمد نادری در پوستر روز مسابقه تراکتور، پشت فرمان یک قایق تندرو نشسته و هدایت آن را بر عهده گرفته است. فرشاد فرجی و صادق محرمی هم دو سرنشین دیگر این قایق هستند که در فضایی برگرفته از بندر و معماری مسقط، با پیراهن‌های قرمز و مشکی تراکتور دیده می‌شوند.

دیدار تراکتور و نفتچی فرغانه در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار می‌شود.

ox۵felzk۵

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تراکتورپوسترنفتچی فرغانه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.