پوستر متقاوت تراکتور برای دیدار امشب مقابل نفتچی

تراکتور با انتشار پوستری متفاوت و حضور سه مدافع خود در یک قایق تندرو، به استقبال دیدار با نفتچی فرغانه رفت.

به گزارش تابناک؛ تراکتور با انتشار پوستری خاص، به استقبال دیدار مقابل نفتچی فرغانه رفت.

محمد نادری در پوستر روز مسابقه تراکتور، پشت فرمان یک قایق تندرو نشسته و هدایت آن را بر عهده گرفته است. فرشاد فرجی و صادق محرمی هم دو سرنشین دیگر این قایق هستند که در فضایی برگرفته از بندر و معماری مسقط، با پیراهن‌های قرمز و مشکی تراکتور دیده می‌شوند.

دیدار تراکتور و نفتچی فرغانه در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار می‌شود.