



این نماینده مجلس با اشاره به نقش چین و عمان در تحولات جاری گفت: این دو کشور به‌ خوبی از پیامدهای جنگ احتمالی آگاه‌اند و به همین دلیل آخرین تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از درگیری به کار خواهند گرفت.





به گفته بخشایش اردستانی، در صورت وقوع جنگ، آمریکا زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد و ایران نیز زیرساخت‌های انرژی شش کشور منطقه را هدف قرار می‌دهد؛ اتفاقی که می‌تواند بازار جهانی انرژی را با محدودیت جدی مواجه کند.





وی افزود: یکی از مسائل اصلی در گفت‌وگوها، ترتیبات مربوط به تنگه هرمز است و ایران بر تحقق شروط خود تأکید دارد تا زمینه بازگشایی مسیر عبور کشتی‌ها با سازوکاری مبتنی بر مدیریت ایران و تفاهم با عمان فراهم شود.





عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که تاکنون گفت‌وگویی درباره موضوع هسته‌ای انجام نشده و اولویت فعلی، حل‌وفصل مسئله تنگه هرمز است.





بخشایش اردستانی در پاسخ به این پرسش که با وجود افزایش تحرکات میانجی‌ها و تهدیدهای آمریکا، آیا جنگ رخ خواهد داد یا مسیر دیپلماسی به تفاهم منتهی می‌شود، گفت: تاکنون طبق متغیرها، احتمال جنگ بیشتر از نشدن آن است. با این حال، وقوع جنگ قطعی نیست. حضور گسترده نیروها، تجهیزات، هواپیماها و ناوهای آمریکایی در منطقه نمی‌تواند صرفا برای نمایش قدرت باشد و نشان می‌دهد واشنگتن برای یک رویارویی احتمالی آماده شده است. در مقابل، آمریکا تجربه جنگ ۴۰ روزه با ایران را نیز در محاسبات خود دارد و می‌داند که درگیری تازه احتمالاً کوتاه‌تر نخواهد بود و لزوما به نتیجه‌ای که واشنگتن انتظار دارد، منتهی نمی‌شود.





این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: هرچند ایران در جنگ قبلی خسارات سنگینی متحمل شد و فرماندهان و دانشمندانی را از دست داد، اما ساختار جمهوری اسلامی باقی ماند و جنگ جدید نیز به سقوط نظام منجر نخواهد شد؛ هرچند می‌تواند ایران را تضعیف کند.





بخشایش اردستانی همچنین معتقد است: ابهت نظامی آمریکا دیگر مانند گذشته بر محاسبات ایران سایه نمی‌اندازد.





این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا پیش یا پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات کنگره این کشور، گفت: بعید است حمله پیش از روشن شدن نتیجه انتخابات انجام شود.





وی با اشاره به اینکه انتخابات در آستانه برگزاری است و بخشی از آرای پستی نیز به صندوق‌ها ریخته شده، احتمال داد در صورت تصمیم آمریکا برای حمله، این اقدام پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و در روزهای بعد از آن مطرح شود.