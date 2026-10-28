جزییات مذاکرات هسته‌ای پزشکیان و پوتین

در جریان مذاکرات هسته‌ای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در روسیه، بازگشت نیروهای روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر بررسی شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۰
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جزییات مذاکرات هسته‌ای پزشکیان و پوتین

به گزارش تابناک؛  جزئیات تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای پزشکیان و پوتین در مسکو منتشر شد. 

"الکسی لیخاچف"، رئیس شرکت «روس‌اتم» امروز چهارشنبه اظهار داشت: موضوع بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر روز سه‌شنبه در مذاکرات پوتین و پزشکیان در مسکو مورد بحث قرار گرفت.

افزایش شمار نیروهای روس‌اتم در نیروگاه بوشهر به ۲۰۰ نفر

وی افزود: مسکو قصد دارد در ماه نوامبر شمار نیروهای خود در پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به 200 نفر افزایش دهد.

طبق گزارش ریانووستی، لیخاچف همچنین گفت: پزشکیان در مذاکرات با پوتین در مسکو، روند بازگشت نیروهای روسی فعال در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

منبع: تسنیم

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