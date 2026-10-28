تصمیم‌ جدید دولت درباره قیمت بنزین و گازوئیل

دولت اختیار تام بازنگری و اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی تمامی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی را به کارگروه ویژه انرژی سپرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۷۹
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تصمیم‌ جدید دولت درباره قیمت بنزین و گازوئیل

به گزارش تابناک، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، اختیارات کامل بازنگری در قیمت و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در تمامی بخش‌های مصرفی را به یک کارگروه ویژه واگذار کرد.

بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، «کارگروه موضوع بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴.۹.۲» مجاز است با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه‌سازی تخصیص انرژی، قیمت و سهمیه حامل‌ها را بازبینی کند.

تصوب نامه

این کارگروه در تصمیم‌گیری‌های خود ملزم به در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده و می‌تواند نسبت به اصلاح نرخ‌ها و سهمیه‌های بخش‌های مختلف اقدام نماید. این تصمیم با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اتخاذ شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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