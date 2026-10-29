به گزارش تابناک؛ مقام ارشد دولت کره جنوبی در خصوص روایت‌ها پیرامون اعزام نیروهای نظامی سئول به تنگه هرمز، اعلام کرد که اعزام نیروی رزمی به این آبراه بین‌المللی منتفی است.



روز پنجشنبه، «وی سونگ-لاک»، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، در جریان یک جلسه نظارتی در پارلمان گفت که سئول همچنان در حال بررسی گزینه‌های مختلف در خصوص اعزام احتمالی نیرو از جمله اعزام یک هواپیمای گشت دریایی به تنگه هرمز است.



او افزود که سئول به گفت‌وگوها با واشنگتن درباره گزینه‌های موجود ادامه می‌دهد، اما با توجه به اظهارات پیشین «لی جائه-میونگ»، رئیس‌جمهوری کره جنوبی، اعزام نیروی رزمی منتفی است.

وزارت دفاع کره جنوبی شهریور ماه سال جاری از اعزام یک تیم تحقیقاتی به منطقه تنگه هرمز برای ارزیابی شرایط منطقه‌ای و امنیتی خبر داد و همزمان گزارش‌ها درباره درخواست آمریکا برای استقرار تجهیزات نظامی کره جنوبی در این آبراه را رد کرد.



این وزارتخانه در آن زمان اعلام کرد که تیمی را برای ارزیابی شرایط اطراف تنگه هرمز به خاورمیانه اعزام کرده است، اما گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایالات متحده از کره خواسته است تا ضرب‌الاجل نوامبر (آبان)، تجهیزات نظامی خود را در آنجا مستقر کند، رد کرد.



ایران پیشتر تاکید کرده بود که هرگونه حمایت از آمریکا به عنوان کشور متجاوز پیامدهای جدی خواهد داشت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود: روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۴ سال سابقه دارد و همواره مبتنی بر احترام متقابل بوده است. ایران ارزش زیادی برای روابط دوستانه با کره جنوبی قائل است.



وی تاکید کرده بود: با این حال، روشن است در شرایط فعلی که ملت ایران در حال دفاع از خود در برابر اقدامات‌ تجاوزکارانه و پاسخ قاطع به جنایات جنگی آمریکا علیه زنان و کودکان است، هرگونه مشارکت عملیاتی یا حضور نظامی دیگر طرف‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، به منزله حمایت مستقیم از طرف متجاوز بوده و پیامدهای جدی خواهد داشت.

منبع: ایرنا