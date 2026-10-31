به گزارش تابناک؛ نامزد دموکرات انتخابات سنای آمریکا در ایالت میشیگان تأکید کرد که اولویت باید صرف منابع مالی ایالات متحده برای نجات جان شهروندان در داخل کشور باشد، نه حمایت مالی از دولت‌های خارجی که دست به نسل‌کشی و آپارتاید می‌زنند.

عبدل السید، پزشک آمریکایی مصری‌تبار و نامزد حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای میشیگان، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد که در آستانه رقابتی سرنوشت‌ساز، سیاست باید بر مبنای اصول استوار باشد.

وی با انتقاد از وضعیت داخلی آمریکا، از جمله فرسودگی مدارس و خطر از دست رفتن بیمه درمانی شهروندان، خواستار نگه داشتن دلارهای مالیات‌دهندگان در داخل ایالت شد.

این نامزد پیشتاز دموکرات که با حمایت چهره‌های سرشناسی چون باراک اوباما و برنی سندرز مواجه است، در جریان تجمعات انتخاباتی خود علیرغم حملات و اتهام‌زنی‌های مکرر از سوی دونالد ترامپ و دیگر رهبران جمهوری‌خواه، بر مطالبات معیشتی، عدالت اجتماعی، تقویت نظام آموزشی، حمایت از حقوق باروری، بیمه و مهاجران تأکید کرد.

عبدالرحمان السید، نامزد دموکرات سنا از میشیگان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور، را به انجام آزمایش دروغ‌سنجی دعوت کرد.

او در تجمعی از هوادارانش گفت: «اگر ترامپ موافقت کند، من هم با انجام آزمایش دروغ‌سنجی موافقت می‌کنم. من چیزی برای پنهان کردن ندارم و ترامپ هم چیزی برای پنهان کردن دارد.»

او ادامه داد: «اولین سوال من از ترامپ درباره اپستین و سوال دومم درباره انتخابات ۲۰۲۰ خواهد بود.»

السید قرار است یکشنبه آینده در کنار رقیب سابق خود، هیلی استیونز، نماینده، در دیترویت کمپین انتخاباتی برگزار کند. این اولین حضور عمومی آنها پس از ماه‌ها، پس از هفته‌ای است که اختلافاتشان علنی شد.

منبع: ایسنا