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پیشنهاد وساطت روح‌الامینی برای رسایی

اختلاف میان رسایی و قالیباف می‌توانست با یک عذرخواهی پایان یابد؛ پیشنهادی که به گفته روح‌الامینی مطرح شد، اما رسایی حاضر به پذیرش آن نشد.

کد خبر: 4200604تاریخ انتشار: 2538 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چند روز پیش از اجرای حکم ایشان، خودم به آقای رسایی پیشنهاد دادم. در جلسه‌ای در دادگستری حضور داشتیم که برخی دوستان نیز شاهد بودند. من به ایشان عرض کردم: «شما عذرخواهی کنید، من واسطه می‌شوم تا موضوع فیصله پیدا کند.»

رسایی گفت: «برای چه عذرخواهی کنم؟» وقتی فردی محکوم شده یعنی اشتباهی کرده ولی صراحتاً می‌گوید برای چه عذرخواهی کنم و تمایلی به این کار ندارد، وساطت فردی مثل من را هم نمی‌پذیرد زیرا آن را مایه کسر شأن خود می‌داند، باید از حکم تبعیت کند و آن را اجرا کند؛ راه دیگری وجود ندارد.

منبع: جماران


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برچسب ها

رساییوساطتعبدالحسین روح‌الامینی

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