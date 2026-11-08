اختلاف میان رسایی و قالیباف می‌توانست با یک عذرخواهی پایان یابد؛ پیشنهادی که به گفته روح‌الامینی مطرح شد، اما رسایی حاضر به پذیرش آن نشد.





به گزارش تابناک؛ عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چند روز پیش از اجرای حکم ایشان، خودم به آقای رسایی پیشنهاد دادم. در جلسه‌ای در دادگستری حضور داشتیم که برخی دوستان نیز شاهد بودند. من به ایشان عرض کردم: «شما عذرخواهی کنید، من واسطه می‌شوم تا موضوع فیصله پیدا کند.»

رسایی گفت: «برای چه عذرخواهی کنم؟» وقتی فردی محکوم شده یعنی اشتباهی کرده ولی صراحتاً می‌گوید برای چه عذرخواهی کنم و تمایلی به این کار ندارد، وساطت فردی مثل من را هم نمی‌پذیرد زیرا آن را مایه کسر شأن خود می‌داند، باید از حکم تبعیت کند و آن را اجرا کند؛ راه دیگری وجود ندارد.

منبع: جماران



