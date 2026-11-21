گروه استان‌ها- نماینده مردم تبریز در مجلس در کنار انتقاد از وضعیت مدیریتی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی، خواستار بررسی گزارش‌های مردمی درباره پارک خودرو‌های لوکس وارداتی در محوطه اداره و انتصاب افراد فاقد صلاحیت شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در آذربایجان‌شرقی ، «علیرضا نوین» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با طرح ادعا‌هایی درباره وضعیت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: گزارش‌های مردمی درباره نگهداری و پارک خودرو‌های لوکس وارداتی در حیاط این اداره‌کل و همچنین صدور احکام انتصاب برای افراد فاقد تخصص و صلاحیت لازم باید بررسی شود.

وی با انتشار تصویری از نتایج ارزیابی عملکرد اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی که در آن عملکرد این مجموعه «خیلی ضعیف» ارزیابی شده و استان در رتبه آخر قرار گرفته است، نسبت به وضعیت مدیریتی این دستگاه انتقاد کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در این باره نوشت گفت: امیدوارم این مصداق، تلنگری برای متولیان کمیسیون انتصابات استان باشد تا در انتخاب مدیران تسلیم فشار ستاد‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی و نمایندگان مداخله‌گر نشوند و در اعطای فرصت خدمت به افراد، اصل کارآمدی، روحیه جهادی و وجدان کاری آنان را در نظر بگیرند.

وی با انتقاد از ثبت عنوان «خیلی ضعیف» در کنار نام آذربایجان‌شرقی، این موضوع را آبروریزی دانست و خواستار بررسی دلایل این وضعیت شد.

نوین با طرح ادعا‌هایی درباره وضعیت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، یادآور شد: گزارش‌های مردمی درباره نگهداری و پارک خودرو‌های لوکس وارداتی در حیاط این اداره‌کل و همچنین صدور احکام انتصاب برای افراد فاقد تخصص و صلاحیت لازم باید بررسی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس همچنین گفت: وقتی فکر و ذکر مسئول به‌جای مدیریت، خرید و فروش خودرو و توزیع پست‌ها برای بقا باشد، چنین نتایجی دور از انتظار نیست.