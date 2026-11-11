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توقیف بیش از ۲۷۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در دو سردخانه آذربایجان‌شرقی

گروه استان‌ها - مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌شرقی، از توقیف بیش از ۲۷۰ تن انواع فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد در جریان نظارت‌های هوشمند و بعد از بازرسی‌های بهداشتی و نظارتی کارشناسان این اداره کل از دو سردخانه در شهرستان‌های تبریز و شبستر خبر داد.

کد خبر: 4201236تاریخ انتشار: 9 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجان‌شرقی، «مهدی حامی» مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌شرقی، با اعلام این خبر اظهار کرد: با اجرایی شدن نظارت هوشمند و تجهیز همه سردخانه‌های مستقل و اطلاع از انحراف ایجاد شده در دمای سالن نگهداری در سردخانه‌ها و بلافاصله بازدیدهای میدانی کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان از دو سردخانه در شهرستان‌های تبریز و شبستر، به دلیل مشاهده نوسانات دمایی و بالاتر بودن دمای عمقی محصولات از محدوده مجاز و به‌منظور بررسی دقیق شرایط نگهداری و اطمینان از سلامت محموله‌ها، حدود ۲۷۰ تن فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ منجمد توقیف شد.

وی افزود: نوسانات دمایی در سردخانه‌ها از جمله نواقص مهم بهداشتی در زنجیره نگهداری فرآورده‌های خام دامی است که می‌تواند موجب برهم خوردن شرایط استاندارد نگهداری، ایجاد شرایط بالقوه نا ایمن و افزایش احتمال رشد عوامل میکروبی و به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان شود.

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برچسب ها

مرغ منجمدآذربایجان شرقیگوشت قرمزسردخانه

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