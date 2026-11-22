گروه استان‌ها - معاون حفاظت و بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، روند اجرای طرح لایروبی و ساماندهی مردق چای در ملکان را مناسب توصیف کرد و در عین حال گفت: با توجه به شرایط آب گیری دریاچه ارومیه، این طرح باید با سرعت بیشتری تداوم یابد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجان‌شرقی ، «فرشاد قربانی» معاون حفاظت و بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از طرح ساماندهی مردق‌چای در شهرستان ملکان، یکی از مهمترین اقدامات برای هدایت درست آب‌های حوضه آبریز به دریاچه را اجرای طرح‌های مربوط به لایروبی رودخانه‌ها برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها در مدیریت منابع آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه، قول مساعد داد موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تداوم و تکمیل این طرح از طریق مراجع ذی‌ربط را با جدیت پیگیری کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با بررسی آخرین وضعیت اقدامات اجرایی و روند پیشرفت عملیات فوق، بر اهمیت رفع موانع جریان آب، افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه و هدایت مناسب جریان‌های آبی به سمت دریاچه ارومیه تأکید کرد.

وی در این بازدید، با تشریح ضرورت تکمیل عملیات ساماندهی مردق‌چای، خواستار تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات لازم برای تسریع در اجرای طرح شد.

گفتنی است، حمایت مالی و استمرار اقدامات اجرایی نقش مهمی در افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه، بهبود مدیریت جریان‌های سطحی و هدایت آب به سمت دریاچه ارومیه خواهد داشت. ساماندهی مردق‌چای از طرح‌های مهم مدیریت منابع آب در شهرستان ملکان است که تکمیل آن می‌تواند در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آبی منطقه و پشتیبانی از برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه مؤثر باشد.

گفتنی است، رودخانه مردق که در اصطلاح محلی مُردی چای یا موردو چای نامیده می‌شود با طول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر از دامنه‌های جنوبی کوه سهند سرچشمه می‌گیرد و پس از گذر از شهرستان‌های مراغه و ملکان به زرینه رود پیوسته و در نهایت به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شود.