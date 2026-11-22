تابناک گزارش می دهد؛
زنگ خطر برای تولید استراتژیک/ پشت پرده ریسک بزرگ در فصل کاشت!
وقتی صحبت از قیمت گندم می شود ادعای رعایت منافع کشاورز و واقعیت بلاتکلیفی او، دو دنیای کاملاً متفاوت است؛ بنابراین وقتی از نزدیک شدن دیدگاهها در شورای قیمتگذاری سخن میگوییم، اما واقعیت این است که کشاورز با هزینههای واقعی و تورمِ نهادهها، در جنگی است که هنوز نمیداند با چه قیمتی باید محصولش را بفروشد؟
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک، در حالی که طبق قانون، نرخ خرید تضمینی گندم باید از تیرماه اعلام میشد، اکنون در ابتدای آذرماه، وزیر جهاد کشاورزی از نزدیک شدن دیدگاهها و اعلام قیمت در «روزهای آینده» سخن میگوید. اما سوال مهم این است که آیا تأخیر ۵ ماهه در اعلام قیمت، واقعاً به نفع کشاورز است یا نشاندهنده ناتوانی در مدیریت شورای قیمتگذاری است؟
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرد : قیمت خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمتگذاری، امیدواریم این نرخ در روزهای آینده اعلام شود البته با وجود اینکه طبق قانون، قیمت خرید تضمینی باید در تیرماه اعلام میشد، اختلافنظر میان ۹ عضو شورا شامل سه نماینده دولت و ۶ نماینده تشکلها و کشاورزان، مانع از توافق نهایی شده است البته جلسات شورا و کمیسیون از همان زمان آغاز شده و اکنون دیدگاهها به یکدیگر نزدیکتر شده است البته تأخیر در اعلام نرخ با هدف رعایت منافع کشاورزان صورت گرفته و در تعیین قیمت نهایی، همه هزینههای تولید، از جمله آثار آزادسازی قیمت برخی نهادهها، در نظر گرفته شده است تا گندمکاران بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی و سودی عادلانه عرضه کنند و کشاورزان اطمینان داشته باشند که منافع تولیدکنندگان در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گرفته است.
اظهارات غلامرضا نوری قزلجه درحالی مطرح می شود که زمانبندی قانونی نادیده گرفته شده است و وقتی قانونی تعیین میکند نرخ خرید در تیرماه اعلام شود، هدف این است که کشاورز با دید باز و پیشبینی هزینهها، برای فصل زراعی برنامهریزی کند و عبارت به «بهزودی» در آذرماه، به معنی پذیرش صریح شکست در اجرای قانون است که این تأخیر ۵ ماهه، کشاورز را در وضعیتی قرار داده که نمیداند آیا تولید گندم در سال جاری برای او سودآور خواهد بود یا خیر.
شورای قیمتگذاری؛ میدان اختلاف یا ابزار تأخیر؟
اما وزیر جهاد کشاورزی دلیل تأخیر را «اختلاف نظر میان ۹ عضو شورا» میداند درحالی که نکته تکاندهنده اینجاست که چگونه در مدت ۵ ماه، دولت نتوانست با ۶ نماینده تشکلها و کشاورزان به یک نقطه مشترک برسد؟ البته به نظر می رسد که یا دولت در تخمین هزینههای واقعی تولید ناتوان بوده است و یا تلاش میکند با به تأخیر انداختن قیمت، فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد که در هر دو صورت، استفاده از بهانه اختلاف نظر برای توجیه تأخیر ۵ ماهه، از نظر مدیریتی پذیرفتنی نیست.
ازسویی دیگر، آقای وزیر تأکید میکند که این تأخیر با هدف رعایت منافع کشاورزان صورت گرفته است درحالی که زمان سرمایه کشاورز است و کشاورزی که نمیداند محصولش با چه قیمتی خریداری میشود، در تصمیمگیری برای خرید نهادهها، کود و سموم دچار تردید میشود بنابراین آیا منطقی است که برای رعایت منافع تولیدکننده، او را ۵ ماه در بلاتکلیفی نگه داشت؟ البته هرگونه ادعای حمایت از کشاورز، زمانی پذیرفته است که در کنار حمایت مالی، شفافیت و تعهد به زمانبندی وجود داشته باشد.
همچنین اعلام شدن قیمت ها در آذرماه، در حالی که فصل کاشت در جریان است ریسکهای زیادی به همراه دارد برای مثال کشاورز نمیتواند هزینههای جاری خود را با درآمد آتی تطبیق دهد ضمن اینکه وقتی دولت حتی در اجرای زمانبندی سادهترین قوانین ناتوان است، اعتماد کشاورز به وعدههای حمایتی سست میشود و آزادسازی قیمت نهادهها همین حالا روی دوش کشاورز است، اما جبران آن که قیمت خرید گندم هر روز به روزهای آینده موکول می شود.
بنابراین اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، اعترافی به ضعف در مدیریت زمان و اجرای قانون است درحالی که نزدیک شدن دیدگاهها نباید به بهای ۵ ماه بلاتکلیفی تولیدکننده استراتژیک کشور تمام شود و دولت باید بداند که کشاورز با کلمه «امیدواریم» و «بهزودی» سیر نمیشود و کشاورز آنچه امروز نیاز اعلام فوری قیمت و تعهد به اجرای تقویم قانونی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
افزایش مداوم قیمت غلات دامدارن عشایر وروستاییانی که تعدادی دام وطیور درخانه نگهداری میکنن روورشکسته وبیچاره کرده امروزگتدم خریدم ۶۵هزارتومن خب مرغ هام تخم طلاهم بزارن دیگه بصرفه نیست
دولت هنگامدادن کمباین و لوازم یدکی و ... آن ها را به قیمت اروپا به کشاورز می فروشد .ولی هنگامخرید گندمحاضر نیست آن را به قیمت اروپا از کشاورز بخرد .
کشت برنج و گندم جز زیان چیز دیگری ندارند.کلی آب مصرف میکنند و برای نگهداری و مصرف هم کلی سوخت و آب مصرف میکنند و هوا را هم پاک و خنک نمی کنند.تا میتوانید درخت، توت،انجیر،گردو،بادام،پسته،فندق،بادام زمینی( بوته مانند است)،خرما،تبریزی،صنوبر،چنار،طاق و ....بکارید که هم هوا را تمیز و خنک میکنند و هم محصولاتشان بسیار پر ارزش و گرانتر هستند و آب بسیار کمتری مصرف میکنند.به هیچ عنوان درختان کاج( بویژه سوزنی)، عرعر،اقاقیا و اکالیپتوس نکارید که زیان آور هستند.
من فکر نکنم دیگه امسال کسی گندم بکاره . سال قبل دولت خیلی نامردی کرد و گندم کشاورزها رو مفت برداشت . تمام کشاورزها ضرر کردن. طرف چند صد میلیون هزینه شخم و سم و کود و اجاره کمباین داد. نصف هزینه اش هم پول نگرفت از دولت. امسال کسی گندم نمیکاره میرن حبوبات میکارن که کیلویی 400 تومنه نه گندم کیلویی 10 تومن. وزیر هم که به اتفاق دلخواهش میرسه به نورچشمی ها میگه برید گندم وارد کنید کیلویی 100 تومن دولت 90 تومن یارانه میده بهتون.
لطفا اجازه واردات ماکارانی بدهید تا دیر نشده خیلی گران شده
اگر 5 ماه پیش قیمت را اعلام میکردند تورم بخش بزرگی از قیمت را می خورد و لذا دوباره کشاورزان متضرر می شدند
این وزیر جز لفاظی کار مثبتی نداشته نگاه به سفره و قیمت اجناس گویای عملکرد اوست
یک سری به روستاهها بزنید شوراهای روستای با چوب حراج برزمینهای کشاورزی فروش و ساخت ساز غیر مجاز باعث نابودی کشاورزی در آینده باید شوراها را منع در واگذاری یا خرید فروش زمینها به هیچ عنوان مهر آنها فاقد اعتبار است تا مردم به سمت کشاورزی تا ملک
چگونه است مجوز آزاد سازی و یا افزایش قیمت بسیاری از کالاها با سرعت سرسام آوری در حال صدور است اما به کشاورز و گندم کار که میرسد هر سال باید منتظر جلساتی بی خاصیت باشند .
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.