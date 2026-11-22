سردار سرتیپ محمدجعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم‌الانبیا در گفتگویی درباره امکان تغییر احکام فقهی ساخت بمب اتم گفت: آنچه ما شنیدیم این است که احکام قابل تغییر هست. یعنی هر مجتهدی می‌تواند [درباره ساخت بمب اتمی] نظری داشته باشد، ممکن است بعضی جا‌ها یک مجتهدی بگوید این امر واجب است، یکی بگوید مستحب یا مکروه است.

به گزارش تابناک، سردار سرتیپ محمدجعفر اسدی،می‌گوید کهدر موردمی‌تواند تغییر کند.

سردار اسدی یکشنبه یکم آذر در گفت‌وگویی درباره امکان تغییر احکام فقهی ساخت بمب اتم گفت: من مجتهد نیستم، این سؤال مربوط به مجتهدین است و آنها می‌توانند جواب دهند که آیا در مقاطع زمانی احکام ممکن است تغییر کند یا نه.

وی افزود: آنچه ما شنیدیم این است که احکام قابل تغییر هست. یعنی هر مجتهدی می‌تواند [درباره ساخت بمب اتمی] نظری داشته باشد، ممکن است بعضی جاها یک مجتهدی بگوید این امر واجب است، یکی بگوید مستحب یا مکروه است.