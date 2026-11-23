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سفر راهبردی نخستوزیر قطر به واشنگتن
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر امروز دوشنبه به واشنگتن سفر و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و شماری دیگر از مقامهای این کشور دیدار میکند.
به گزارش تابناک؛ خبرنگار آکسیوس نوشت که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر امروز دوشنبه به واشنگتن سفر میکند و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و شماری دیگر از مقامهای این کشور دیدار خواهد کرد.
به گفته این خبرنگار، دلیل رسمی این سفر برگزاری گفتوگوی راهبردی آمریکا و قطر اعلام شده است.
منبع: تسنیم
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