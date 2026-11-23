دستگیری عامل قتل در اصفهان با شناسایی و بازداشت متهم اصلی و هشت نفر دیگر از افراد دخیل و مرتبط با پرونده انجام شد.





به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری عامل اصلی یک فقره قتل و هشت نفر دیگر از افراد دخیل و مرتبط با این پرونده در یکی از محلات این شهر خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات شهر اصفهان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق شدند عامل اصلی قتل و هشت نفر دیگر از افراد دخیل و مرتبط با این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.

بیشتر بخوانید:



راز قتل مرد نازی‌آبادی به دست زنش فاش شد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نیکبخت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس در برابر افرادی که با قدرت‌نمایی، شرارت و درگیری، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شرارت، قدرت‌نمایی یا رفتار تهدیدآمیز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: مهر