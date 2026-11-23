به گزارش تابناک؛ علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره موضع این وزارتخانه در قبال تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا با تأکید بر اینکه دانش‌آموز ذی‌نفع نهایی نظام تعلیم و تربیت است، گفت: تمام تصمیمات آموزش‌وپرورش باید با محوریت حفظ سلامت جسمی، تربیتی و آینده دانش‌آموزان اتخاذ شود و نباید به‌گونه‌ای باشد که به این گروه آسیب وارد کند.

وی اظهار کرد: ذی‌نفع نهایی در آموزش‌وپرورش نه معلمان هستند، نه مدیران مدارس و نه وزیر بلکه دانش‌آموزان هستند. همه ما تلاش می‌کنیم اتفاق خوبی برای دانش‌آموزان رقم بخورد و این اتفاق خوب زمانی محقق می‌شود که سلامت جسمی و تربیتی و آینده آنان به هیچ عنوان آسیب نبیند.

فرهادی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با آلودگی هوا افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد که مسئله آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود. تعطیلی مدرسه و تبدیل آموزش حضوری به غیرحضوری نیز به هیچ عنوان قابل مقایسه با یکدیگر نیست چراکه نخستین فردی که از این تصمیم آسیب می‌بیند، دانش‌آموز است. بنابراین با تعطیلی مدارس نه‌تنها خدمتی به دانش‌آموزان نکرده‌ایم بلکه ممکن است به فرایند آموزش و تربیت آنان آسیب بزنیم.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با انتقاد از اولویت قرار گرفتن تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا تصریح کرد: در شرایطی که مدارس تعطیل می‌شوند، مراکز خرید، پاساژها، بازارها و شهربازی‌ها همچنان فعال هستند و حتی در بسیاری موارد ادارات نیز تعطیل نمی‌شوند. این در حالی است که باید به این نکته تربیتی توجه کنیم که وقتی آموزش غیرحضوری می‌شود، دانش‌آموز در خانه می‌ماند درحالی‌که والدین او ممکن است در محل کار حضور داشته باشند.

وی با اشاره به شاخص‌های آلودگی هوا برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس گفت: تأکید ما این است که شاخص‌های آلایندگی در مقایسه با استانداردهای مورد استفاده در سایر کشورها بررسی شود. در گذشته، در کشور ما با شاخص‌های حدود ۳۰ تا ۱۵۰ نیز مدارس تعطیل می‌شدند، درحالی‌که اکنون اعلام کرده‌ایم تا زمانی که شاخص آلودگی به ۲۰۰ نرسیده است، نباید به‌راحتی به سمت تعطیلی مدارس برویم. در برخی کشورها حتی در شرایطی که شاخص آلودگی به حدود ۴۰۰ می‌رسد، مدارس تعطیل نمی‌شوند چون اهمیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان را در نظر می‌گیرند.

فرهادی ادامه داد: تقویم آموزشی مدارس مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی آموزشی است و هرگونه اخلال در آن به دلیل تعطیلی‌های متعدد، در نهایت به دانش‌آموزان آسیب می‌زند. از این رو نگاه ما در موضوع آلودگی هوا، نگاهی تربیتی و مبتنی بر صیانت از حقوق دانش‌آموزان است.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش برای کاهش مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی هوا اقداماتی را در مدارس انجام داده است، گفت: برای جلوگیری از آسیب به دانش‌آموزان، فعالیت‌های هوازی در محیط مدرسه را متوقف کرده‌ایم و زنگ ورزش نیز تعطیل شده است تا دانش‌آموزان به‌جای فعالیت بدنی در فضای باز در کلاس درس حضور داشته باشند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: سایر دستگاه‌ها و کنشگران حوزه آلودگی هوا نیز باید به این موضوع توجه کنند که مدارس نه منشأ آلودگی هوا هستند و نه تعطیلی آنها راه‌حل این معضل است. از همه مسئولان این حوزه درخواست داریم به‌جای تمرکز بر تعطیلی مدارس، برای حل اساسی مسئله آلودگی هوا اقدام کنند همان‌طور که کشورهای دیگر نیز راهکارهای ریشه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند.

فرهادی با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: در دوران کرونا نیز بسیاری از کشورها مدارس خود را تعطیل نکردند، اما در کشور ما این اتفاق رخ داد؛ چراکه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار آموزش‌وپرورش نبود. اکنون نیز دولت در تصمیمی مناسب، اختیار تصمیم‌گیری درباره استمرار آموزش حضوری یا غیرحضوری را به خود آموزش‌وپرورش واگذار کرده است.

وی در پایان با اشاره به تبعات اقتصادی تعطیلی مدارس اظهار کرد: بر اساس داده‌های امروز، هر روز تعطیلی مدارس بیش از ۲.۲ همت، معادل بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان، خسارت مالی به همراه دارد البته تأکید می‌کنم که نگاه ما در این موضوع صرفاً اقتصادی و مالی نیست، بلکه مسئله اصلی، آسیب‌هایی است که تعطیلی مدارس می‌تواند به آموزش و تربیت دانش‌آموزان وارد کند.

تنبیه بدنی خط قرمز آموزش‌وپرورش است

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی گفت: برنامه درسی ملی دوره ابتدایی با رویکردهای جدید در حال تغییر است و این تغییرات ضرورت دارد چراکه برخی مطالب درسی باید با زندگی واقعی دانش‌آموزان ارتباط بیشتری داشته باشند و از آموزش مفاهیم انتزاعی و غیرکاربردی فاصله بگیریم.

وی افزود: لازم است کتاب‌های درسی و حتی سؤالات امتحانی از این منظر بررسی شوند که دانش‌آموزان تا چه اندازه می‌توانند آموخته‌های خود را در زندگی به کار بگیرند. من نیز با این دیدگاه موافقم که آموزش نباید صرفاً حافظه‌محور باشد، بلکه باید به تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان منجر شود. این موضوع را در شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز پیگیری خواهم کرد.

فرهادی با اشاره به وضعیت آموزش تربیت‌بدنی در مدارس اظهار کرد: در حوزه تربیت‌بدنی و مهارت‌های حرکتی نیز با فاصله قابل توجهی از سطح مطلوب مواجه هستیم و دانش‌آموزان باید مهارت‌های بیشتری را بیاموزند بنابراین اصلاح این حوزه ضرورت دارد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر محتوای آموزشی تصریح کرد: هیچ کتاب درسی نباید ثابت و بدون تغییر باقی بماند. کتاب‌های درسی باید متناسب با تحولات و نیازهای روز دانش‌آموزان به‌طور مستمر بازنگری شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس گفت: تنبیه بدنی خط قرمز آموزش‌وپرورش است و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد. هر معلمی که مرتکب تنبیه بدنی دانش‌آموز شود، از نظر آموزش‌وپرورش صلاحیت معلمی خود را از دست می‌دهد.

فرهادی افزود: حداقل ابزار حرفه‌ای یک معلم، صبوری در مواجهه با دانش‌آموزان است و حتی اگر معلمی کنترل خود را از دست بدهد، این موضوع به هیچ عنوان نباید به تنبیه بدنی منجر شود.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باید به شیوه جذب و تربیت معلم توجه کرد، گفت: اگر می‌خواهیم معلمانی ماهر، شایسته، دقیق و صبور داشته باشیم، باید فرایند ورود به حرفه معلمی به‌درستی طراحی شود. بهترین مسیر برای جذب معلم، نظام تربیت معلم و دانشگاه‌های تخصصی این حوزه از جمله دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: معلمان باید در یک فرایند تخصصی و مشخص تربیت شوند؛ همان مسیری که در دانشگاه فرهنگیان دنبال می‌شود. در سال ۱۳۹۷ نیز بر تقویت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و حفظ ظرفیت پذیرش این دانشگاه‌ها متناسب با نیاز و بازنشستگی معلمان تأکید شده بود.

فرهادی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه آموزش گفت: در بسیاری از کشورهای موفق، جذب معلمان از مسیر نظام تربیت معلم انجام می‌شود. هرچه مسیر ورود به آموزش‌وپرورش مشخص‌تر و تخصصی‌تر باشد، امکان ارزیابی و آماده‌سازی معلمان برای پذیرش مسئولیت تربیت دانش‌آموزان بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم درگیری ذهنی در فرایند یادگیری خاطرنشان کرد: یادگیری به معنای حفظ طوطی‌وار مطالب نیست بلکه دانش‌آموز باید با موضوع درگیر شود، درباره آن فکر کند و ارتباط ذهنی و عمیقی با محتوای آموزشی برقرار کند.

آموزش غیرحضوری سراسری حتی در شرایط جنگ ضرورت ندارد

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه کیفیت آموزش غیرحضوری قابل مقایسه با آموزش حضوری نیست، گفت: حفظ جان دانش‌آموزان در شرایط جنگی اولویت دارد، اما حتی در صورت تشدید جنگ نیز ضرورتی برای غیرحضوری شدن گسترده و سراسری مدارس کشور وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این زمینه متناسب با زمان، مکان و شرایط هر منطقه انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی آموزش‌وپرورش برای تداوم فعالیت مدارس در شرایط جنگی اظهار کرد: آموزش غیرحضوری حتی در بهترین شرایط، کیفیت آموزش حضوری را ندارد و این موضوع هم برای والدین و هم برای دانش‌آموزان کاملاً روشن است. با این حال در شرایط جنگ و برای حفظ جان دانش‌آموزان، ناچار به اتخاذ تصمیم‌هایی از جمله غیرحضوری شدن مدارس هستیم.

فرهادی با اشاره به حمله به دانش‌آموزان در لامرد افزود: با دشمنی مواجه بودیم که هیچ حد و مرزی برای جنایت قائل نیست. بمبی که در لامرد بر سر دانش‌آموزان ما انداخته شد، صرفاً برای تخریب زیرساخت‌ها طراحی نشده بود، بلکه حاوی تعداد زیادی ساچمه داغ بود که با سرعت زیاد به اطراف پرتاب می‌شد و هر جمعیتی در محدوده انفجار قرار می‌گرفت، در معرض کشته شدن قرار داشت. چنین شرایطی ایجاب می‌کرد برای حفاظت از جان دانش‌آموزان تصمیم به غیرحضوری شدن مدارس گرفته شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای جبران افت احتمالی تحصیلی دانش‌آموزان در دوره آموزش غیرحضوری گفت: برای دانش‌آموزان پایه هفتم، پایش وضعیت آموزشی در حال انجام است. بر اساس نتایج این پایش و آزمون، دانش‌آموزانی که به تقویت آموزشی نیاز داشته باشند با کمک معلمان برنامه‌های جبرانی و تقویتی دریافت خواهند کرد تا افت تحصیلی احتمالی بر روند یادگیری و ادامه تحصیل آنها تأثیر نگذارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از غیرحضوری کردن آموزش در شرایط عادی بیان کرد: باید تلاش کنیم به دلایل دیگر، از جمله آلودگی هوا، آموزش حضوری را تا حد امکان به آموزش غیرحضوری تبدیل نکنیم؛ چراکه هر میزان گسترش آموزش غیرحضوری، می‌تواند آسیب‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی بیشتری برای دانش‌آموزان به دنبال داشته باشد.

فرهادی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای فعالیت مدارس در شرایط بحرانی گفت: دستورالعملی با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به همه استان‌ها ابلاغ شده است تا در صورت تشدید جنگ یا بروز شرایط خاص، نحوه مدیریت فعالیت مدارس مشخص باشد. با این حال، حتی در صورت وقوع جنگ نیز معتقدیم غیرحضوری کردن گسترده و سراسری مدارس کشور ضرورت ندارد و تصمیم‌ها باید متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و شرایط هر منطقه اتخاذ شود.

تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس در روزهای آلوده اظهار کرد: تلاش ما این است که تا شاخص آلودگی هوا به عدد ۲۰۰ نرسیده است، مدارس تعطیل یا آموزش غیرحضوری نشود. در شاخص‌های بالاتر از ۲۰۰، شرایط هر استان بررسی و درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: حتی اگر در یک استان ضرورت تعطیلی مدارس وجود داشته باشد، قرار نیست تمام مدارس آن استان غیرحضوری شوند؛ بلکه ممکن است این تصمیم صرفاً برای یک شهرستان یا محدوده مشخص اتخاذ شود. هرچه دامنه تعطیلی و آموزش غیرحضوری گسترده‌تر باشد، آسیب‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد.

فرهادی با اشاره به نقش داده‌های کارشناسی در این تصمیم‌گیری‌ها گفت: اطلاعات و داده‌های کمیته اضطرار آلودگی هوا در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اساس شرایط هر منطقه درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم گرفته می‌شود. این تصمیم‌گیری در چارچوب تصمیم دولت و با همراهی اعضای هیئت دولت انجام می‌شود.