احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه و رئیس امارات تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.



به گزارش تابناک، احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دوره انتقالی سوریه، امروز دوشنبه تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دفتر الشرع، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

الشرع و بن زاید در این تماس بر اهمیت تداوم رایزنی و هماهنگی و حمایت از تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

طرفین به بررسی روابط دوجانبه و راه‌های توسعه و تقویت همکاری فی مابین پرداختند.

منبع: ایسنا