حبس زن و دختر خردسال در انباری

به گزارش تابناک؛ 48 ساعت بی‌خبری از زن جوان، پرده از زندانی‌شدن او و دخترش در یک انباری کوچک برداشت.





ساعت 2بامداد یکشنبه زوج میانسالی به یکی از کلانتری‌های جنوب تهران رفتند و مدعی شدند دخترشان به قتل رسیده است. آنها گفتند دخترشان با شوهرش اختلافات شدیدی دارد و از چند روز قبل و بعد از درگیری با او دیگر به تماس‌های تلفنی آنها جواب نمی‌دهد.





به گزارش تابناک؛ پدر این زن گفت:‌ دخترم چند سال قبل ازدواج کرده و یک دختر 3ساله و پسری 5ساله دارد. چند روز قبل با من تماس گرفت و درحالی‌که گریه می‌کرد گفت که با شوهرش درگیر شده اما یکباره تماس قطع شد و جواب نداد. ما که نگران شده بودیم با شوهرش تماس گرفتیم اما او هم جواب نداد. وقتی جلوی در خانه‌شان رفتیم شوهرش در را باز نکرد. گمان می‌کنیم که اتفاق تلخی برای دخترمان افتاده که شوهرش چنین رفتاری می‌کند.





به‌دنبال این ادعا به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی تهران گروهی از مأموران راهی خانه این زن شدند. شوهر این زن با دیدن مأموران در خانه را باز کرد. مأموران وقتی وارد خانه شدند، اثری از زن جوان نبود و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است.



با این حال شوهرش گفت که او در پشت‌بام خانه است. در این شرایط بود که مأموران فورا خود را به پشت‌بام رساندند و در انباری آنجا با زن جوان و دختر 3ساله‌اش که حبس شده بودند مواجه شدند. شواهد نشان می‌داد که شوهر این زن او و دختر خردسالش را از 48ساعت قبل در انباری پشت‌بام زندانی کرده و آنها شرایط سختی را گذرانده‌اند.





مرد جوان درباره این اقدامش گفت:‌ از چند روز قبل پسرم را به یکی از اقوامم سپردم و همسرم را در انباری زندانی کردم و چون دخترم بهانه مادرش را می‌گرفت او را هم پیش مادرش بردم. مدت‌ها با همسرم اختلاف داشتم و برای اینکه او را تنبیه کنم دست به چنین کاری زدم.

منبع: همشهری آنلاین