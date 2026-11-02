المیادین از مذاکرات تهران، پکن و مسقط خبر داد

خبرنگار شبکه «المیادین» در پکن به نقل از یک منبع آسیایی گزارش داد که هم‌اکنون مذاکرات سه‌جانبه بین ایران، عمان و چین در جریان است.

به گزارش تابناک؛ شبکه «المیادین» روز دوشنبه از مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان و جمهوری خلق چین خبر داد.

خبرنگار المیادین در پکن به نقل از یک منبع آسیایی گزارش داد: «در حال حاضر یک مسیر مذاکره سه‌جانبه یا موازی بین پکن، مسقط و تهران در حال انجام است».

این منبع که نامش فاش نشد، گفت: «یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران در جلسه سه جانبه غیرعلنی که شامل وزرای امور خارجه چین و عمان، و همچنین سفیر ایران بود، شرکت کرد».

در این گزارش آمده است: «سفر سلطان عمان به پکن صرفاً تشریفاتی نبود و روابط دوجانبه در درجه دوم اهمیت قرار داشت. اولویت این سفر، بحث درمورد میانجیگری جدید عمان بین تهران و واشنگتن با ضمانت‌های کامل اقتصادی و امنیتی چین بود».

المیادین به نقل از منبع مذکور ادامه داد: «عمان از مسیر میانجیگری به رهبری پاکستان و قطر کنار گذاشته شده و با اتهاماتی از سوی آمریکا مبنی بر نزدیکی بیش از حد به ایران روبه‌رو بود. پس از شکست میانجیگری‌های پاکستان و قطر، نیاز به یک کانال عمانی دوباره مطرح شد».

این منبع آسیایی توضیح داد: «این کانال عمانی، همان کانالی است که مذاکرات غیرمستقیم بین واشنگتن و تهران را در فوریه ۲۰۱۶ تسهیل کرد. کانال عمانی که چین قویاً از آن حمایت می‌کرد، پیش از آنکه واشنگتن حملات خود را از سر گرفته و به آنها پایان دهد، به پیشرفت بی‌سابقه‌ای دست یافته بود».

در ادامه این گزارش آمده است: «سفیر ایران و هیأت همراه، یک ساعت قبل از دیدار سلطان عمان و رئیس جمهور چین وارد طبقه دوم تالار بزرگ خلق شد و جلسه جداگانه‌ای با چینی‌ها برگزار کرد».

المیادین با بیان اینکه «علی باقری کنی» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در نشست سه جانبه پشت درهای بسته در پکن شرکت کرد، افزود: «پس از پایان نشست سران، وزرای امور خارجه چین و عمان برای دیدار با هیأت ایرانی در تالار بزرگ خلق ماندند».

منبع: فارس