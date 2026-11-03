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وقتی فرمان نیسان به دست یک کودک می‌افتد

یک کودک ۱۱ ساله پشت فرمان وانت نیسان در محور شاهین‌شهر ـ کاشان نشست. تخلفی خطرناک که با ورود مأموران پلیس راه و انتقال خودرو به پارکینگ پایان یافت.

کد خبر: 100000337تاریخ انتشار: 5523 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: مأموران پلیس راه شاهین شهر_کاشان در جریان کنترل و نظارت بر تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی، یک دستگاه وانت نیسان را مشاهده کردند که راننده آن کودکی ۱۱ ساله بود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: مأموران پس از مشاهده این تخلف خطرناک، خودرو را متوقف و روانه پارکینگ کردند.

وی ادامه داد: این اقدام در حالی رخ داد، که رانندگی در شب، به دلیل محدودیت دید، کاهش هوشیاری و احتمال بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده، نیازمند مهارت، تجربه و آمادگی کامل راننده است.

هشدار پلیس به والدین درباره سپردن خودرو به کودکان

رئیس پلیس راه استان اصفهان ضمن هشدار به والدین و سرپرستان خانوار گفت: سپردن خودرو به افراد بدون گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، اقدامی بسیار پرخطر و غیرمسئولانه است و می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای راننده کم‌سن‌وسال، سرنشینان و دیگر کاربران جاده به دنبال داشته باشد، والدین باید بدانند که حتی یک بار اعتماد نابجا و سپردن فرمان خودرو به فرزندشان، ممکن است به حادثه‌ای تلخ و غیرقابل جبران منجر شود.

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برچسب ها

رانندگیوانت نیسانکودک 11 سالهمحور شاهین‌شهر ـ کاشان

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